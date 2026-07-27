Inesperado hallazgo bajo tierra sorprendió a científicos: excavación reveló un secreto oculto durante 15 millones de años

Cada vez que un grupo de científicos anuncia el hallazgo de restos de un animal que vivió hace miles o incluso millones de años, la noticia despierta un gran interés.

Huesos fosilizados, dientes, huellas o esqueletos completos pueden parecer simples vestigios del pasado, pero en realidad son piezas fundamentales para reconstruir la historia de la Tierra mucho antes de la aparición del ser humano.

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Estos hallazgos permiten conocer cómo evolucionaron distintas especies y entender de qué manera cambiaron el clima, los ecosistemas y los paisajes a lo largo del tiempo. En algunos casos, un solo fósil es suficiente para replantear lo que se sabía sobre una especie o una etapa específica de la historia del planeta.

Un ejemplo reciente ocurrió en Madrid, España, donde las obras de construcción del nuevo aulario del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), ubicado en el distrito de Latina, dejaron al descubierto el caparazón de una tortuga que vivió hace más de 15 millones de años, durante el periodo Mioceno.

El caparazón pertenece a una tortuga que vivió hace más de 15 millones de años. Foto: AFP

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inma Sanz, explicó que este descubrimiento se produjo de forma similar a otro registrado en una obra municipal, cuando durante la construcción del parque de bomberos del centro logístico de La Atalayuela fueron encontrados restos de un mamut.

“En esta obra también ha aparecido un resto muy sorprendente: el caparazón de una tortuga de más de 15 millones de años, del Mioceno”, señaló la funcionaria.

El fósil ofrece una oportunidad para conocer mejor la fauna que habitó Europa durante el Mioceno. Foto: Getty Images

Tras el hallazgo, los especialistas trasladaron los restos al Museo Arqueológico Regional, en Alcalá de Henares, donde serán estudiados y conservados.

Sanz destacó además que el descubrimiento resultó especialmente llamativo por la profundidad a la que se encontraba el fósil. “Es absolutamente sorprendente que una tortuga de más de 15 millones de años haya aparecido aquí, además a muchos metros de profundidad”, afirmó.

*Con información de Europa Press.