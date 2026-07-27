Cambiar de número de teléfono sin tener en cuenta este importante detalle podría salirle muy caro

El celular dejó de ser únicamente un dispositivo para hacer llamadas y enviar mensajes. Hoy es una herramienta esencial en la vida cotidiana, al punto de que resulta difícil imaginar un día sin él.

Si su celular se calienta demasiado, nunca cometa este error al intentar enfriarlo: podría dañar la batería más rápido

Desde que un usuario se despierta hasta que termina su jornada, el móvil lo acompaña en casi todas sus actividades. Se utiliza para consultar las noticias, revisar el pronóstico del tiempo, responder mensajes, organizar la agenda, estudiar, trabajar, realizar compras, pagar servicios o simplemente entretenerse durante los momentos libres.

Además, transformó la manera en que las personas se comunican. Gracias a las aplicaciones de mensajería, las videollamadas y las redes sociales, hoy es posible mantener el contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo sin importar la distancia.

En este contexto, el número de teléfono adquirió un papel mucho más importante que el de un simple dato de contacto. Actualmente funciona como un identificador digital, ya que permite acceder a cuentas, plataformas y servicios que almacenan información personal y financiera, además de ser un mecanismo habitual para verificar la identidad de los usuarios.

El número de teléfono funciona como una identidad digital. Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando una persona cambia de operador, se muda a otro país o decide cambiar de línea debido al acoso telefónico, suele pasar por alto un paso fundamental antes de cancelar su antiguo número.

De acuerdo con información publicada por elEconomista, y según la advertencia de FACUA, es indispensable desvincular ese número de todas las cuentas y servicios donde esté registrado. Si no se hace, existe el riesgo de que la línea sea reasignada a otra persona, quien podría utilizarla para recuperar contraseñas o acceder a perfiles que emplean el número de teléfono como método de autenticación.

Esta situación pone en riesgo la privacidad y la seguridad digital del antiguo propietario, dado que un tercero podría recibir códigos de verificación o solicitudes para restablecer contraseñas asociadas a ese número.

Cambiar de número puede generar riesgos si no se toman precauciones. Foto: Getty Images

Para evitar estos inconvenientes, también es recomendable informar el cambio de número a familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás contactos importantes. Asimismo, conviene actualizar la información en bancos, cuentas de correo electrónico, redes sociales y cualquier plataforma que utilice la autenticación en dos pasos.

Por último, es aconsejable sincronizar los contactos con un servicio en la nube para no perderlos y modificar el número asociado a aplicaciones como WhatsApp. De esta manera, será posible seguir recibiendo mensajes, notificaciones y códigos de verificación sin contratiempos.