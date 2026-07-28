Mosquera reunirá a expertos nacionales e internacionales en la cumbre tecnológica Tech 4.0

Mosquera se convertirá los próximos 29 y 30 de julio en uno de los principales escenarios de innovación del país con la realización de Mosquera Tech 4.0, una cumbre que reunirá a representantes del sector público, la empresa privada, la academia y la industria tecnológica para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la transformación digital en los territorios inteligentes.

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El evento, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal, es organizado por la Alcaldía de Mosquera en alianza con Asointermedias y contará con la participación de alcaldes, secretarios de despacho, empresarios, emprendedores, líderes TIC, centros de innovación y expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias y casos de éxito relacionados con el uso de la tecnología para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.

La apertura de la cumbre estará encabezada por el alcalde Nelson Parra, quien presentará las estrategias que adelanta la administración municipal para consolidar a Mosquera como un referente nacional en innovación y transformación digital.

El mandatario aseguró que el municipio se ha convertido en un centro de tecnología e innovación en Cundinamarca y que esta apuesta hace parte del programa Mosquera Conecta, incluido en su Plan de Desarrollo.

Durante las dos jornadas se desarrollará una agenda académica con conferencias, paneles y conversatorios sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, ciudades inteligentes, transición energética, robótica, analítica de datos, digitalización de municipios, turismo inteligente y gestión del conocimiento, entre otros temas relacionados con la modernización de los territorios. También se expondrá el caso de éxito de Puerto Salgar en materia de competitividad para territorios inteligentes.

Como parte de la programación se realizará una Feria Tecnológica en la que empresas, universidades, entidades públicas e innovadores presentarán soluciones en inteligencia artificial, automatización empresarial, telecomunicaciones, infraestructura TIC, biometría, internet satelital, energías renovables, iluminación solar y tecnología para el sector agropecuario.

Los asistentes podrán conocer demostraciones en vivo y establecer alianzas estratégicas con los diferentes actores del ecosistema digital.

Santiago Ospina, director de Asointermedias, destacó la realización del encuentro y aseguró que Mosquera se consolida como una ciudad intermedia que lidera procesos de innovación en beneficio del desarrollo social.

Entre tanto, la Alcaldía extendió la invitación a la ciudadanía, empresarios, instituciones educativas y entidades públicas para participar en la cumbre, que busca fortalecer la cooperación entre los diferentes sectores y acelerar la transformación digital de los municipios colombianos.