Esta sería la apuesta tecnológica de Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia

Este domingo 21 de junio de 2026, tras la segunda vuelta, Abelardo De La Espriella ha sido elegido como el nuevo presidente electo por más de 12,9 millones de personas con el 99,9 % de mesas escrutadas.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

Ante ello, el panorama tecnológico del país podría estar contando con una transformación radical que buscaría eliminar las barreras de comunicación en las zonas más olvidadas, según ha mencionado anteriormente De La Espriella.

Su estrategia, la cual señaló en conversaciones pasadas, apuntaría a las estrellas a través de una ambiciosa cooperación internacional que pondría a Colombia en el mapa de la vanguardia digital.

El fin del aislamiento en la Colombia profunda

Para el nuevo mandatario, la modernización de la nación no puede depender únicamente de la infraestructura física, como la construcción de carreteras.

Durante una charla en vivo con el creador de contenido Westcol en Barranquilla, el entonces candidato fue enfático al señalar que la verdadera integración del país requiere que todas las comunidades, sin importar qué tan lejos estén de las ciudades principales, tengan acceso a la red.

De La Espriella sostiene que el acceso a la red es una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan educarse, trabajar y prosperar en la era actual.

Según sus propias palabras en dicha entrevista: “Cojo un teléfono... y llamo a nuestro compadre Elon Musk y le digo: compa, venga, póngamele internet a Colombia”.

Esta visión busca que el internet llegue incluso a donde no hay cables, utilizando tecnología de punta para saltar los obstáculos geográficos del territorio nacional.

Abelardo de la Espriella sorprendió en entrevista con su plan para el internet de Colombia: “llamo a nuestro compadre Elon Musk”

Una alianza estratégica con SpaceX y Starlink

El pilar central de este ambicioso plan sería la creación de la red de conexión para el campo más extensa del planeta. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el ahora presidente detalló que su meta es consolidar una asociación con SpaceX, la empresa aeroespacial liderada por Elon Musk.

El objetivo sería implementar masivamente el internet satelital, un sistema que funciona mediante señales enviadas desde el espacio por pequeñas estaciones (satélites) que giran alrededor de la Tierra, permitiendo que la señal llegue a lugares donde la fibra óptica o el cableado terrestre no pueden entrar debido a la selva o las montañas.

De La Espriella considera a Musk un aliado clave, afirmando que el empresario “ha sido líder mundial combatiendo la pobreza, conectando a la gente en línea en cualquier rincón del mundo”.

Abelardo de la Espriella le hace una propuesta audaz a Elon Musk: “Una alianza de conectividad y que conozca a Colombia”

“Alfombra roja” para la inversión tecnológica

La hoja de ruta del nuevo gobierno no solo buscaría servicios, sino atraer a los gigantes del sector para que operen directamente en el país.

En sus diálogos públicos, el mandatario ha dejado claro que Colombia debe ser un terreno fértil para el desarrollo tecnológico, ofreciendo seguridad y facilidades a los inversionistas extranjeros.

Bajo la premisa de la “alfombra roja”, De La Espriella ha propuesto dar todas las garantías necesarias para que empresas como Tesla fortalezcan su presencia en el mercado local.

El plan de Abelardo De La Espriella incluye alianzas con Elon Musk y sus empresas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Getty

Su enfoque se basa en que la solución a los rezagos del país no depende solo de tener dinero, sino de la capacidad de los gobernantes para gestionar y atraer proyectos de gran magnitud que beneficien a la población.

“Usted está entrando con su compañía Tesla aquí, yo le doy todas las garantías, alfombra roja, pero ayude a llevarles señal a toda Colombia”, manifestó el mandatario al explicar cómo negociaría con el magnate estadounidense para priorizar el bienestar digital de los colombianos.