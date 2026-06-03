Abelardo de la Espriella le hace una propuesta audaz a Elon Musk: “Una alianza de conectividad y que conozca a Colombia”

A menos de 18 días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella le hizo una propuesta al empresario estadounidense Elon Musk.

A través de su cuenta oficial de X, el abogado penalista escribió: “Seré el presidente de Colombia con la ayuda de Dios y el pueblo el próximo 21 de junio. En mi plan de gobierno he planteado establecer la asociación de internet rural más grande del mundo con SpaceX”.

Y añadió: “Elon Musk ha sido líder mundial combatiendo la pobreza, conectando a la gente en línea en cualquier rincón del mundo; el siglo XXI no se puede empezar a vivir sin conexión para todos los colombianos. Le plantearé a Musk una alianza de conectividad y que conozca a Colombia y lo que puede ofrecer para el desarrollo de su revolución tecnológica”.

Abelardo de la Espriella, durante una entrevista en vivo con el creador de contenido Westcol, ya se había referido a una posible alianza con Musk.

Durante el diálogo, De la Espriella sostuvo que uno de los problemas que requiere atención es la falta de conexión a internet en numerosas comunidades, especialmente en las ubicadas lejos de los principales centros urbanos.

El candidato afirmó que, de llegar a la Presidencia, buscaría acercamientos con el magnate para promover iniciativas relacionadas con el acceso a internet en Colombia.

“Cojo un teléfono, por ejemplo, para la conectividad en internet, porque la conectividad no solamente es vial, y llamo a nuestro compadre Elon Musk y le digo: ‘Compa, venga, póngamele internet a Colombia’”, expresó.