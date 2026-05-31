Abelardo de la Espriella sorprendió en entrevista con su plan para el internet de Colombia: “llamo a nuestro compadre Elon Musk”

Antes de la jornada electoral presidencial del 31 de mayo, una de las declaraciones que más comentarios generó en redes sociales fue la de Abelardo de la Espriella durante una entrevista en vivo con el creador de contenido Westcol.

La propuesta con la que Abelardo de la Espriella sorprendió a Westcol si llega a ser presidente: “Es para los generadores de contenido”

El abogado y candidato habló sobre los desafíos de conectividad que enfrenta Colombia y planteó una idea que incluyó una referencia directa al empresario Elon Musk.

La conversación se desarrolló desde Barranquilla y rápidamente captó la atención de los usuarios por la forma en que el aspirante describió una posible estrategia para ampliar el acceso a internet en distintas regiones del país.

Una propuesta enfocada en las zonas con menos acceso

Durante el diálogo, De la Espriella sostuvo que uno de los problemas que requiere atención es la falta de conexión a internet en numerosas comunidades, especialmente aquellas ubicadas lejos de los principales centros urbanos.

Según explicó, un eventual gobierno suyo tendría como objetivo impulsar soluciones que permitan que más colombianos puedan acceder a servicios de comunicación digital. En ese contexto, mencionó la importancia de establecer alianzas con grandes compañías tecnológicas que ya operan o buscan expandir su presencia en el país.

El candidato planteó la necesidad de ampliar la cobertura digital en regiones alejadas de las grandes ciudades. Foto: @WestCOL

Para el candidato, la conectividad no debe limitarse únicamente a la construcción de carreteras o infraestructura física, sino que también debe incluir herramientas que permitan a las personas comunicarse, estudiar y trabajar mediante internet.

La referencia a Elon Musk que se volvió viral

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando De la Espriella habló de una hipotética conversación con Elon Musk, empresario reconocido por liderar proyectos tecnológicos y espaciales.

El candidato afirmó que, de llegar a la Presidencia, buscaría acercamientos con el magnate para promover iniciativas relacionadas con el acceso a internet en Colombia.

“Cojo un teléfono, por ejemplo para la conectividad, en internet porque la conectividad no solamente es vial, yo cojo y llamo a nuestro compadre Elon Musk y le digo compa venga, póngamele internet a Colombia”, señaló el candidato.

Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk, fue mencionado por Abelardo de la Espriella como una alternativa para mejorar la conectividad en Colombia. Foto: Getty Images

La idea de ofrecer garantías para atraer inversión

En su intervención, De la Espriella también señaló que el país debe generar condiciones favorables para que empresas internacionales participen en proyectos que beneficien a la población.

Por esa razón, habló de ofrecer todas las garantías necesarias y utilizó la expresión “alfombra roja” para describir la disposición que tendría su administración para facilitar la llegada de iniciativas orientadas a mejorar la conectividad.

Refiriéndose a Musk, Abelardo comentó que: “usted esta entrando con su compañía Tesla aquí, yo le doy todas las garantías, alfombra roja, pero ayude a llevarles señal a toda Colombia”.

Durante el streaming entre Abelardo de la Espriella y Westcol, el candidato también habló sobre cómo podría llevarse internet a las zonas rurales y a todo el país mediante el apoyo de empresarios del sector tecnológico, como Elon Musk. Además, planteó replicar este modelo en… pic.twitter.com/1QwHK2nS35 — El Universal (@ElUniversalCtg) May 31, 2026

De acuerdo con sus declaraciones, en algunos casos la solución a ciertos problemas no depende exclusivamente de los recursos económicos disponibles, sino de la capacidad de gestión y de la voluntad política para impulsar acuerdos que permitan ejecutar proyectos de gran alcance.

La propuesta generó reacciones entre los usuarios de redes sociales y se sumó a los temas de discusión en las horas previas a la primera vuelta presidencial.