La propuesta con la que Abelardo de la Espriella sorprendió a Westcol si llega a ser presidente: “Es para los generadores de contenido”

En una transmisión en vivo desde Barranquilla, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con el influencer Westcol sobre su vida, gustos y propuestas.

En medio de la entrevista, el candidato sorprendió al influencer al mencionarle una propuesta con la que busca apoyar a los generadores de contenido.

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“Tú sabes, yo tengo una política para eso, soy el único candidato que lanzó una política para streaming y para los productores de contenidos. Les voy a dar, les voy a devolver todo lo que paguen en IVA con equipos que compren”, dijo De La Espriella.

“Les voy a dar créditos blandos y voy a convertir a Colombia en un centro internacional de producción de contenidos con ayuda del Estado y con una política para que los pelados puedan hacer sus cosas”, agregó.

Abelardo de la Espriella habla con Westcol. Foto: Captura de pantalla

De La Espriella también recordó cómo se convirtió al cristianismo.

“Su señoría, prueba número uno, vas a YouTube, pones Abelardo de la Espriella, pones Hallelujah y ahí está, esa canción tiene cinco añitos y mira lo que dice la canción, fue parte de mi proceso de conversión”, dijo.

El tema, una canción religiosa albergada en esa plataforma digital el 10 diciembre de 2021, es una plegaria religiosa en la que el candidato hace gala de sus cualidades como cantante.

“Un ateo que consiguió creer”, dice la canción.

“Yo no creía en nada que la razón no pudiese explicar, pero yo entendí que la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”, le dijo Abelardo a Westcol.

Seguido, le narró que estando en la misa del sepelio de una tía suya, que se llamaba Beatriz Gracia Aldana, a quien cariñosamente aún le dice Beatri, “recibo una señal y empiezo ahí mi proceso de conversión”, aseguró.

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Este domingo, 31 de mayo, los colombianos vivirán una jornada para elegir a su nuevo presidente.

Uno de los candidatos es Abelardo de la Espriella, con su fórmula José Manuel Restrepo.

Como la primera intención de voto para los colombianos encuestados aparece Iván Cepeda, con su fórmula Aida Qilcué.

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Si bien en el tarjetón los colombianos encontrarán 14 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales, dos de estas ya no están en carrera, porque decidieron adherirse a otras campañas: las de Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón, y la de Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata Zapata.

Según la Registraduría, son 41.421.973 colombianos habilitados para votar en los comicios presidenciales, 40.007.312 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.414.661 que han estado haciéndolo durante la última semana desde el exterior.

Abelardo de la Espriella y Westcol hablan sobre el cuadro que causó comentarios por parte de Gustavo Petro. Foto: Tomado de : @Delaespriellastyle

Para blindar las elecciones y evitar irregularidades, las autoridades han anunciado varias medidas; por ejemplo, la Procuraduría desplegó más de 10.000 funcionarios de todo el Ministerio Público y el Ministro de Defensa extremó las medidas para evitar alteraciones de orden público.

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“408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral”, se aseguró desde el Ministerio de Defensa.