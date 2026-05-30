Santiago Botero, candidato presidencial, apareció tras amenazar con plomo a funcionarios que auxiliaban a su exesposa

Luego del penoso episodio de esta mañana del 30 de mayo en Cartagena, en el que el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo tuvo que ser desalojado tras ser denunciado por su exesposa Manuela Echeverri por violencia intrafamiliar, el político decidió pronunciarse por medio de un comunicado.

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“Yo no tengo problemas con mi expareja porque es una excelente mujer, pero sé que se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirve este tipo de escándalo. Como Abelardo [de la Espriella] y la derecha sucia de este país”, dijo.

Botero Jaramillo, de 52 años, manifestó que el escándalo hace parte de la política sucia “que no tiene ningún límite moral ni ético”.

El audio en el que Santiago Botero amenaza con “dar plomo” en medio de desalojo de su casa. Foto: Suministrada a SEMANA

El candidato, además, expresó que situaciones como estas no le duelen y señaló a otros candidatos de usar a su hijo para hacerle daño en esta jornada electoral.

Sin disculparse por el bochornoso episodio, el candidato dijo que él ha actuado “con responsabilidad sobre cada acto y cada palabra, no para agradarle a una persona, sino para cumplirle a Dios, que es el que todo lo ve”.

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Además, indicó que esto es parte de la separación que adelanta con su expareja, lo que consideró un “proceso que nunca es fácil”.

Amin Sanabria Aislant, comisario de familia a cargo del desalojo del candidato presidencial, le contó a SEMANA que este amenazó a los funcionarios responsables de proteger a su exesposa y su hijo de un episodio de violencia ocurrido la noche del viernes.

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“Botó a su esposa de la casa, con su hijo de diez meses. Estamos tratando de entrar al apartamento para reintegrar a su hogar a la señora Manuela Echeverri Hoyos y al niño. El señor se niega a colaborar y a abrir la puerta; está atrincherado en el apartamento. Hizo unas amenazas características en él. Dijo que iba a dar balín a los abogados”, contó el funcionario a este medio.

“El niño de diez meses fue enviado a un hogar de paso, a la espera de que el señor abra la puerta. Desde anoche se trasladó al menor; la madre busca entrar para retirar algunas pertenencias. Ha sido imposible”, manifestó.

Alberto Boek, abogado de Echeverri, aseguró que la denuncia por violencia intrafamiliar se presentó hace un mes.

“A partir de ahí se presentaron múltiples hechos de violencia psicológica, económica y de diversos tipos. El jueves le escribió un mensaje en el que dijo que a partir de ese momento tenía prohibido el ingreso a la casa, que no podían entrar ni ella ni su hijo, y que quedaban en la calle, sin un peso”, dijo el abogado a SEMANA.

Imágenes del procedimiento de desalojo en el apartamento de Santiago Botero. Foto: SEMANA

Actualmente, según el relato del comisario de familia, Echeverri se encuentra bajo tratamiento psicológico, acompañada de una trabajadora social y un psicólogo desde la noche del viernes.

Este es el comunicado completo de Santiago Botero Jaramillo:

“Cuando decidí hacerle caso a Dios y entrar en esta carrera por la Presidencia, yo sabía que la política es sucia, rastrera y que no tiene ningún límite moral ni ético. Sabía que corrían riesgo mi vida, mi familia, mi patrimonio y hasta mi nombre.

Pero, aunque sabía todo eso, jamás me imaginé que esa misma política sucia que yo he denunciado y atacado fuera a utilizar a mi hijo.

Yo no tengo problemas con mi expareja porque es una excelente mujer, pero sé que se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirve este tipo de escándalo. Cómo Abelardo y la derecha sucia de este país.

Y a mí eso no me duele. Lo que me duele es que involucren a mi hijo en esto. Yo puedo perder las elecciones, puedo perderlo todo, pero es doloroso que incluyan a un bebé para desprestigiar a una persona, más aún con fines politiqueros. Me duele.

Sin embargo, analizo lo que está pasando y tengo que entender que esto no es personal. Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio. Y si ustedes miran el ataque que me están haciendo, no tienen una sola prueba. No tienen una sola evidencia que sustente todo lo que están diciendo.

Ese sistema que queremos romper, nadie dijo que se iba a quedar quieto. Viendo cómo estamos dando la sorpresa en estas elecciones, los tenemos asustados y están actuando desde el miedo que les genera este movimiento.

Yo los invito a que tengamos en el corazón y en la mente que cada ataque que nos hagan nos hace más fuertes y nos acerca más a ser la sorpresa este 31 de mayo.

A Manuela le digo que entiendo que esto no es personal y que jamás guardaré rencor en mi corazón por esta situación.

A los boteristas, a los grupos de trabajo, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general les digo que un proceso de separación nunca es fácil, pero siempre me he presentado ante la ley y siempre he dado la cara.

He actuado con responsabilidad sobre cada acto y cada palabra, no para agradarle a una persona, sino para cumplirle a Dios, que es el que todo lo ve".