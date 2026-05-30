Laura Tobón habló sobre las elecciones e hizo importante llamado a los ciudadanos: “Compartimos el mismo deseo”

A pocas horas de una nueva jornada electoral en Colombia, la presentadora y modelo Laura Tobón utilizó sus redes sociales para sumarse a la lista de figuras públicas que han expresado su postura frente a la jornada electoral.

En la publicación, más allá de revelar el nombre del candidato que apoyará en estas elecciones presidenciales, la también empresaria se centró en compartir una reflexión y hacer un llamado a los ciudadanos para que participen activamente en esta fecha clave para el país, el domingo 31 de mayo.

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“Se acerca uno de los días más importantes para Colombia y para nuestra democracia: las elecciones”, escribió inicialmente Laura Tobón, sobre una imagen de la bandera del país.

Con el propósito de extender una invitación para vivir este proceso democrático desde el respeto y la unidad, la modelo resaltó la relevancia de la jornada electoral y la responsabilidad que representa para millones de colombianos acudir a las urnas.

En su mensaje, la presentadora hizo énfasis en que, más allá de las diferencias ideológicas o políticas, existen valores y objetivos comunes que unen a los ciudadanos.

“Independientemente de nuestras ideas, creencias o preferencias políticas, recordemos algo fundamental: somos colombianos y compartimos el mismo deseo de construir un mejor país para todos”, agregó.

Asimismo, instó a evitar la polarización y, en lugar de ello, promover el diálogo en medio de un contexto político que suele generar opiniones divididas. Según señaló, las elecciones no deberían ser un escenario de división entre los ciudadanos, sino una oportunidad para promover el respeto, fortalecer la convivencia y trabajar juntos por un mejor futuro para el país.

Publicación de Laura Tobón sobre las elecciones presidenciales 2026. Foto: Instagram @laura_tobon

“No permitamos que este momento nos divida. Que sea una oportunidad para escucharnos, respetarnos y mantenernos unidos. El voto es una decisión personal, libre y de cada uno; lo importante es ejercerlo con responsabilidad y convicción”.

La modelo recalcó la necesidad de fortalecer valores como el respeto y la tolerancia en el debate público, teniendo en cuenta que el objetivo principal es unirse en búsqueda de la construcción de un mejor futuro para el país.

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“Hoy más que nunca Colombia necesita respeto, diálogo y unión. Porque el futuro de nuestro país lo construidos todos”, añadió en su publicación.

Finalmente, Laura Tobón extendió una invitación a la ciudadanía para no faltar en las urnas el 31 de mayo y ejercer el derecho al voto, independientemente de las ideologías políticas de cada uno. “Mañana salgan a votar y hagamos valer nuestra democracia”, concluyó.