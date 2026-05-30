¿Qué premios se llevó Alejandro Estrada? Ganador de ‘La casa de los famosos’ brilló en la final

La noche del viernes 29 de mayo quedó marcada como una de las más emocionantes para los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Después de varios meses de convivencia, estrategias, alianzas y momentos que dieron de qué hablar en redes sociales, el Canal RCN celebró la gran final de la tercera temporada de su exitoso reality, en la que Alejandro Estrada se coronó como el gran ganador.

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La jornada estuvo acompañada por una extensa votación del público, que tuvo la última palabra para elegir al famoso que merecía quedarse con el primer lugar. Durante la transmisión, se revelaron los porcentajes finales que dejaron en evidencia el amplio respaldo que recibió el actor por parte de los televidentes.

Alejandro Estrada obtuvo el 63,87 % de los votos, convirtiéndose en el participante más apoyado de la temporada. En el segundo lugar quedó Juanda Caribe con el 28,11 %, mientras que Valentino Lázaro ocupó la tercera posición con el 4,29 %. Por su parte, Tebi Bernal finalizó en la cuarta posición con el 3,72 % de la votación.

La victoria de Estrada no solo representó un importante reconocimiento por parte del público, sino también una recompensa económica. Como ganador de La casa de los famosos Colombia, el actor recibió un premio de 400 millones de pesos colombianos, suma entregada por el Canal RCN al vencedor de la competencia.

Este millonario premio es uno de los más atractivos dentro de los realities de la televisión nacional en la actualidad y se ha convertido en una de las principales motivaciones para quienes aceptan el reto de participar en el programa. Sin embargo, los beneficios para el ganador podrían ir mucho más allá del dinero recibido durante la final.

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Gracias a la enorme exposición mediática que genera el formato, Alejandro Estrada también podría convertirse en una de las figuras más solicitadas por marcas y empresas interesadas en aprovechar su popularidad. Durante toda la temporada, diversas compañías realizaron campañas publicitarias y activaciones comerciales dentro y fuera del reality, logrando una gran interacción en plataformas digitales.

Además, el actor sale del programa con una comunidad digital fortalecida y una presencia mediática que podría favorecer futuros proyectos en televisión, cine, teatro o plataformas digitales. No es un secreto que muchos participantes de realities logran impulsar sus carreras una vez termina la competencia, especialmente cuando cuentan con el respaldo masivo del público.