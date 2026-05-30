La polémica película de Jennifer Lawrence que revivió el humor ácido de los 2000 que Hollywood creía extinto

Jennifer Lawrence es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y, aunque para miles de personas está ligada a algunos personajes en específico como Katniss Everdeen en Los juegos del hambre y Mystique en la saga de X-Men, ha participado en otros proyectos en los que ha demostrado una habilidad especial para desenvolverse en géneros completamente distintos.

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Uno de los ejemplos más recientes es Hazme el favor, una película estrenada en 2023 que actualmente se encuentra disponible en Netflix y que ha vuelto a captar la atención del público por su estilo irreverente, su humor incómodo y una propuesta que muchos comparan con las comedias para adultos que dominaron el cine durante los años 2000.

La cinta generó conversación desde su estreno debido a que recupera un tipo de humor que durante varios años parecía haber desaparecido de las grandes producciones de Hollywood.

Jennifer Lawrence protagonizó 'Hazme el favor'. Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Lejos de apostar por superhéroes, mundos fantásticos o efectos especiales, la historia se enfoca en situaciones absurdas, personajes imperfectos y escenas que buscan provocar carcajadas a partir de la incomodidad.

En la película, Lawrence interpreta a Maddie, una mujer que atraviesa una complicada situación económica y que está a punto de perder su casa. Desesperada por conseguir dinero, acepta una propuesta poco convencional hecha por una pareja adinerada: ayudar a su hijo introvertido a ganar confianza antes de ingresar a la universidad.

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Lo que más llamó la atención de la crítica y de los espectadores fue la disposición de Jennifer Lawrence para abandonar cualquier tipo de filtro y entregarse por completo a la comedia física.

La actriz, acostumbrada a protagonizar dramas, cintas de acción y producciones de prestigio, apostó esta vez por un personaje que está lejos de ser perfecto. Maddie es impulsiva, comete errores constantemente y suele convertir cualquier encuentro social en un desastre.

Precisamente allí radica gran parte del encanto de la película. Lawrence no intenta verse elegante o intocable. Por el contrario, se permite ser ridícula, exagerada y torpe, algo que muchos consideran poco común entre las grandes estrellas de Hollywood.