Beba reveló en SEMANA el radical paso que tomará tras la final de ‘La casa de los famosos’: “No es fácil”

Luego de varios meses dentro de La casa de los famosos Colombia, las estrellas que hicieron parte de la tercera temporada del reality del Canal RCN retomarán sus proyectos y comenzarán nuevos caminos profesionales, aprovechando la visibilidad que ganaron gracias a la producción de telerrealidad.

Beba rompió el silencio en SEMANA y ventiló detalles de su relación con Mariana Zapata

Beba de la Cruz, quien ocupó el quinto puesto en el juego, habló en entrevista con SEMANA y destapó cuáles son sus próximos planes dentro de la industria del entretenimiento y cómo espera darle un nuevo rumbo a su trayectoria profesional.

“Yo esperaría que me vieran por el canal, claramente (...) me encanta todo el tema de la música, quiero dedicarme también a ese proyecto, al tema de la actuación", mencionó en la conversación.

La creadora de contenido participó en la tercera temporada de 'La casa de los famosos'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

Además, confesó que, aunque por el momento reside con su esposo en la ciudad de Barranquilla, no descartaría la idea de irse a vivir a Bogotá, pues considera que en la capital podría encontrar mejores oportunidades en el mundo del arte, la música y la televisión.

“Sí está en planes de pronto una mudanza, entonces si siento que un buen lugar para explotar todo eso y tocar puertas es aquí, es en Bogotá, entonces está en planes, vamos a ver qué pasa”, manifestó.

Mariana Zapata se destapó en SEMANA tras fuerte polémica con Beba: “Rebosó el vaso”

Por otro lado, habló de la polémica que se generó con su esposo durante su visita a La casa de los famosos, pues miles de personas en redes sociales comentaron las dinámicas que manejan y debatieron al respecto.

“Voy a tratar de ser muy concisa con este tema porque sí, efectivamente sí ha sido un tema como muy tocado y muy comentado y sí me genera un poquito de incomodidad ya en este punto como estar respondiendo tantas preguntas sobre mi matrimonio, porque no fue mi decisión llevarlo a este nivel de exposición. No es fácil, no es fácil, nosotros siempre hemos mantenido nuestra relación muy privada, muy en lo íntimo”.

Beba de la Cruz en 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

Finalizó diciendo: “No me esperaba que entrara, yo pensé en algún momento que si alguien iba a ser mi mamá o mi hermana porque Andrés tampoco es de estas cosas y me sorprendió muchísimo. Fue una semana un poco rara, compleja, fuera como de lo normal, de lo habitual en nuestra relación y todo el tiempo tuve eso en la cabeza que estábamos llevando nuestro matrimonio a una exposición de un nivel alto y no me hubiera gustado que fuera así”.