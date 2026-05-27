Drástica decisión daría giro inesperado en final de ‘La casa de los famosos 3′: “Solo gana uno”

La casa de los famosos Colombia está muy cerca del final de su tercera temporada, dejando un sinsabor en el público por el esperado cierre. Muchos siguen apoyando a sus favoritos, logrando sumar votos para elegir al mejor.

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De acuerdo con lo que se ha visto, esta última semana será decisiva para que se establezcan las posiciones, entregando el jugoso premio al que quede como número uno de la competencia.

La producción dio inicio a las campañas para ser elegidos como los ganadores, invitando a ‘jefes de campaña’ para que guíen e impulsen a los finalistas.

Sin embargo, recientemente, una inesperada situación se dio en los diálogos de los participantes, ya que uno de ellos manifestó que renunciaría al premio con tal de apoyar a su amigo para que sea el triunfador.

Se trató de Tebi Bernal, quien apuntó que su interés no era el dinero, sino entregar una imagen de servicio para todo el público. El competidor dialogó con Sofía Jaramillo y Johana Amaya, periodista de RCN, mencionando que su estrategia era respaldar a Alejandro Estrada para que se quedara con el primer lugar.

“No, más que adherir es que en realidad hay que ser demasiado objetivos y hay personas muy fuertes (…) Mi campaña va a estar enfocada en la comunicación hacia el compartir la empatía de que Alejo sea el ganador”, dijo.

“Estamos siendo objetivos porque sabemos que Juanda es muy fuerte y que a Valentino lo está apoyando un fandom también del año pasado”, aseguró.

Ante la intervención de Sofía Jaramillo en la que le reforzó que también era fuerte en votos, Tebi Bernal respondió cortante y puntual sobre su supuesto objetivo.

“Si lo sé porque volví 13 veces de votación, sé que soy fuerte y agradezco el apoyo de las personas, pero solo gana uno y mi función de ganar más allá del dinero es transmitir un mensaje: SERVICIO”, comentó.

Allí recordó lo que ocurrió en la temporada dos, cuando los respaldos fueron a Melissa Gate, para darle la espalda a quien terminó triunfando: “Todos se fueron a favor de Melissa Gate y dejaron a Altafulla solo”.

Al tomar dicha decisión, el jugador apuntó que, de manera indirecta, pediría a los votantes que se enfoquen en su compañero, pues eso era lo que deseaba.

“Mi estrategia ha sido esa siempre, a todos los he tenido confundidos. Se trata de confundir para generar emociones. Ya llegué a la final y un número indica es competencia y se los dejo a los cristianos del común que les encanta figurar”, concluyó.