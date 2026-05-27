¿Qué ver en Netflix? Las 20 series y películas que dominan el streaming en Colombia

El consumo de contenidos en plataformas de streaming se mantiene como una de las opciones de entretenimiento preferidas por los colombianos durante sus espacios de ocio. En un mercado caracterizado por una creciente oferta de competidores como Disney+, Max y Prime Video, Netflix continúa registrando índices destacados de audiencia en el país. Recientemente, se conocieron las producciones que lideraron las preferencias de los usuarios en el territorio nacional durante la última semana, abarcando tanto largometrajes como formatos seriados.

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El comportamiento del público local refleja un interés variado que transita entre la comedia, la acción y las producciones animadas. De acuerdo con un monitoreo de tendencias difundido por el portal especializado Colombia.com, el escalafón de los diez largometrajes con mayor reproducción en el país estuvo integrado por los siguientes títulos:

Intercambiados

Hazme el favor

Las damas primero

Criaturas luminosas

Aguas siniestras

El choque

Ápex

El Especialista: Resurrección

En sus zapatos

¡Patos!

Este listado evidencia cómo películas de catálogos previos y estrenos recientes logran captar de manera simultánea la atención de los suscriptores, quienes optan por diversidad de géneros al momento de seleccionar largometrajes.

En el segmento de las producciones por capítulos, los usuarios colombianos muestran una inclinación marcada por los formatos de miniseries y las nuevas temporadas de producciones internacionales. Las diez series más vistas en la plataforma durante los últimos días fueron:

James. (Miniserie)

Berlín y la dama del armiño (Miniserie)

Némesis (Temporada 1)

The WONDERfools (Miniserie)

Entre padre e hijo (Temporada 1)

Para los usuarios interesados en ingresar a la plataforma o renovar sus cuentas activas, la compañía mantiene tres modalidades de suscripción en el mercado colombiano, diferenciadas por la resolución de video y el número de pantallas simultáneas permitidas.

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Plan Básico: Este paquete ofrece acceso ilimitado a la totalidad del catálogo de la plataforma para dispositivos móviles, tabletas y televisores. Permite la visualización en una sola pantalla a la vez con una resolución máxima de definición estándar de 720p. Su tarifa mensual se ubica en $18.900 pesos .

Este paquete ofrece acceso ilimitado a la totalidad del catálogo de la plataforma para dispositivos móviles, tabletas y televisores. Permite la visualización en una sola pantalla a la vez con una resolución máxima de definición estándar de 720p. Su tarifa mensual se ubica en . Plan Estándar: Permite la reproducción simultánea en dos pantallas y eleva la calidad de la imagen a alta definición (1080p). El costo mensual establecido para este plan es de $29.900 pesos .

Permite la reproducción simultánea en dos pantallas y eleva la calidad de la imagen a alta definición (1080p). El costo mensual establecido para este plan es de . Plan Premium: Diseñado para usuarios que buscan alta fidelidad de video, este plan habilita la reproducción en hasta cuatro pantallas en simultáneo con resolución 4K y tecnología HDR. Asimismo, cuenta con la opción de añadir miembros que no convivan en el mismo hogar mediante un pago adicional de $9.900 pesos al mes por cada uno. La tarifa base de este paquete es de $44.900 pesos mensuales.