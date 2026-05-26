La fecha que muchos esperaban: Netflix ya reveló cuándo llegará el desenlace de ‘Cien años de soledad’

Netflix confirmó oficialmente que la segunda parte de Cien años de soledad se estrenará el próximo 5 de agosto de 2026, una fecha que ya genera expectativa entre los millones de seguidores de la adaptación basada en la obra maestra del Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

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Sin embargo, la plataforma sorprendió con un anuncio adicional: la historia no concluirá ese mismo día. Tras los siete episodios que conforman esta nueva entrega, los espectadores deberán esperar hasta el 26 de agosto para ver el llamado “Gran Final”, un capítulo especial con el que cerrará definitivamente la adaptación audiovisual de la novela.

La producción retomará los acontecimientos posteriores a las guerras del coronel Aureliano Buendía y se enfocará en las nuevas generaciones de la familia, así como en la transformación de Macondo, marcada por la llegada del tren, la compañía bananera y el cumplimiento de la célebre maldición que atraviesa toda la historia.

Según explicó Netflix, el episodio final tendrá un formato especial, cercano a un largometraje, una decisión tomada para representar de manera más ambiciosa el desenlace de una de las novelas más importantes de la literatura en español.

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La primera parte de Cien años de soledad se convirtió en uno de los lanzamientos latinoamericanos más comentados de Netflix, destacándose por el elenco colombiano y la fidelidad con la que llevó a la pantalla varios de los episodios más recordados de la novela.

Ahora, con la fecha del desenlace confirmada, crece la expectativa por ver cómo serán adaptados los acontecimientos finales de la familia Buendía y uno de los cierres más emblemáticos de la literatura universal.

Con este anuncio, agosto se perfila como el mes en que los fanáticos conocerán el destino definitivo de esta historia, poniendo punto final a una de las producciones más ambiciosas realizadas en Colombia para la plataforma de streaming.