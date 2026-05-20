Luego de un poco más de un año del estreno de la primera parte de la serie ‘Cien años de soledad’, Netflix confirmó este miércoles, 20 de mayo, que todo esta listo para la segunda entrega en agosto.

El anuncio, que ha generado gran expectativa entre los amantes de esta atractiva e inquietante historia de Macondo, indica que la fecha exacta de estreno de la segunda parte que adapta la obra cumbre de Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano, es el próximo 5 de agosto.

Netflix arrasa con serie basada en hechos reales; está en el top 3 global y suma millones de vistas

Esta nueva entrega de la producción constará de siete episodios, los cuales estarán divididos de la siguiente manera:

Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora.

El armisticio, dirigido por Laura Mora. Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora.

La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora. Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno.

Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno. Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno.

Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno. Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora.

Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora. Episodio 6: Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora

Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días, dirigido por Carlos Moreno.

Además, el gigante de streaming adelantó que el Gran Final de la adaptación llegará el 26 de agosto con el título ‘Cien años de soledad’ y la dirección de Laura Mora, quien asegura que para la segunda parte de la historia “cada episodio es como una película”.

“Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, agregó Mora.

La segunda parte de 'Cien años de soledad' llegará a Netflix en agosto. Foto: Mauricio González A - @MauroGonzalezA

Por su parte, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, explicó que, “durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio”.

Según indicó, la intención era construir un gran cierre que hiciera justicia al desenlace de la obra más emblemática de Gabriel García Márquez.

En ese sentido, detalló que “este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad”.

Bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Latinoamérica. Grabada completamente en Colombia y en español, la serie reúne el trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar el universo de Macondo a la pantalla, además de contar con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez.

La aterradora película que paraliza HBO Max: arrasa en lo más visto y despierta terror en millones de personas

Sinopsis 'Cien años de soledad’: Segunda Parte

Tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.