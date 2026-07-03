Disney + sigue abriéndose paso con una amplia gama de producciones y títulos que conquistan a los curiosos. Su catálogo recibe propuestas interesantes, causando todo tipo de reacciones.

Tras convertirse en uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años, Shōgun conquistó a los espectadores de Disney+ con una temporada que promete elevar aún más la intensidad de una historia que muchos comparan con Juego de tronos, aunque ambientada en el Japón feudal.

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La producción de Hulu sorprendió al público desde su estreno por combinar intrigas políticas, luchas de poder, traiciones y espectaculares batallas con un alto nivel de fidelidad histórica. Esa mezcla llevó a que numerosos espectadores la catalogaran como la “versión japonesa de Juego de tronos”, aunque con un enfoque más realista y basado en hechos inspirados en la historia de Japón.

El éxito que ha tenido la serie ha volcado las miradas en la trama, que logró adaptar el trabajo original de la novela de James Clavell.

Según se conoció, el proyecto cuenta con un reparto japonés que incluye a Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Tokuma Nishioka y Fumi Nikaido.

“el choque entre dos hombres ambiciosos de mundos diferentes: un marinero inglés y un poderoso daimyo”, reseñó Sensacine sobre este drama japones.

Se estrenó en 2024, siendo llamativa al inicio también en 2025. Este relato se consolidó, teniendo una gran acogida entre los curiosos de estos géneros.

Todo apunta a que el misterio de la serie seguirá envolviendo a los fanáticos de Shōgun entre los grandes acontecimientos del entretenimiento y una de las producciones más esperadas del catálogo de Disney+ para los próximos meses.

Se espera conocer si habrá más temporada y un desarrollo distinto a lo que ya se contó.