¿Qué ver en Disney+ en julio de 2026? Listado completo de todos los estrenos de la plataforma

Disney+ prepara un mes cargado de novedades para sus suscriptores en julio de 2026, con el regreso de producciones muy esperadas y el estreno de nuevas películas y series que prometen captar la atención del público.

La joya de HBO Max con 3 temporadas que ya lidera el ‘ranking’ en 55 países; ideal para maratonear este fin de semana

De acuerdo con lo que revela Bloomberg Línea basándose en un comunicado, el servicio de streaming presenta novedades desde el 1 de julio con la segunda temporada de X-Men 97, sumando tres episodios al proyecto.

El 2 de julio todo se traslada al terror, basándose en la llegada de Boda sangrienta 2, donde se volverá a ver el trabajo de Samara Weaving como protagonista.

Por su parte, Descendientes: Un malvado país de las maravillas llega a Disney + para darle continuidad a una historia recordada. Será lanzada el 17 de julio.

Seguido a esto, los usuarios conocerán Pompeya: más allá del tiempo, una producción de National Geographic que se enfocará en la explosión del Monte Vesubio. El estreno será el 23 de julio.

Otro de los títulos que genera expectativa es Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva entrega de la popular serie juvenil protagonizada por Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli. La producción estará disponible desde el 24 de julio con todos sus episodios.

De igual manera, entre los lanzamientos más destacados figura El Diablo Viste a la Moda 2, secuela que marca el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci casi dos décadas después del éxito de la cinta original. La película llegará al catálogo de la plataforma el 29 de julio, luego de su exitoso paso por las salas de cine.

La programación de julio busca atraer tanto a quienes disfrutan de las grandes producciones cinematográficas como a los seguidores de las series familiares y juveniles, consolidando una oferta variada para diferentes públicos durante la temporada de vacaciones.