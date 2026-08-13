Netflix paraliza con escalofriante película basada en hechos reales; es top 10 en 62 países y suma 7 millones de vistas

La historia de Elize Matsunaga vuelve a captar la atención del público con Elize: Sombras de una mujer, producción de Netflix que toma como referencia uno de los crímenes más mediáticos ocurridos en Brasil. La cinta, protagonizada por Lorena Comparato, llegó al catálogo el 22 de julio de 2026 y ha conseguido una amplia audiencia: suma más de 7,2 millones de vistas y figura en el top 10 de 62 países.

Netflix arrasa con miniserie que está en el top 10 de 67 países: es basada en una historia real y suma 5 millones de vistas

Los hechos que sirven de inspiración para la película ocurrieron en 2012, cuando Elize Matsunaga asesinó a su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, en el apartamento que compartían en São Paulo. Después del crimen, la mujer desmembró el cuerpo y trasladó los restos fuera de la vivienda, en un caso que rápidamente ocupó los titulares de la prensa brasileña.

La producción se aproxima a la relación que mantenía la pareja antes del asesinato y recrea algunos de los conflictos que marcaron su convivencia. Entre los elementos abordados aparecen los problemas sentimentales, los celos, una presunta infidelidad y las diferencias que existían entre ambos.

Netflix presenta la cinta como una obra de ficción inspirada en acontecimientos reales, por lo que algunos elementos corresponden a una interpretación dramática de los hechos y no a una reconstrucción documental.

La historia de Matsunaga ya había llegado a Netflix en 2021 mediante el documental Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen. Allí se presentó una mirada más cercana a la protagonista, además de testimonios y detalles relacionados con la investigación y el proceso judicial.

Con su nueva producción, la plataforma retoma este mediático caso desde el terreno del suspenso y el drama. La película explora así la historia detrás de un crimen que, más de una década después, continúa generando interés por las circunstancias que rodearon la relación, el asesinato y sus posteriores consecuencias.