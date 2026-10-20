‘Caso 1992’: la serie de Marko, el creador de contenido, que ya supera los 9 millones de reproducciones en YouTube

Más de nueve millones de reproducciones, una historia de asesinatos y secretos que mantiene al público haciendo conjeturas y un final que resultó no ser el final. ‘Caso 1992’, la serie de suspenso psicológico creada por el venezolano Marco Pérez, conocido en las redes sociales como Marko, se ha convertido en una apuesta por llevar la ficción a YouTube con una producción de alto nivel y acceso gratuito para espectadores de todo el mundo.

Estrenada el 20 de septiembre de 2026, la serie fue rodada en Miami, Estados Unidos, y cuenta con un elenco que reúne a figuras como Alejandro Nones, protagonista de ‘¿Quién mató a Sara?’, junto a Nando de la Gente, Nanette Orellana, Luis José Santander, Orlando Urdaneta y Valeria Menéndez.

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Marko, quien además de ser productor ejecutivo es uno de los responsables del guion, interpreta a Bruno, un hombre marcado por el asesinato de su familia durante su infancia, un crimen que permanece sin resolver tres décadas después. La aparición de mensajes anónimos sobre aquella noche lo lleva a enfrentarse con un pasado del que todavía quedan demasiadas preguntas.

El proyecto también representa un giro para Pérez, quien construyó una comunidad de más de 50 millones de seguidores gracias a sus contenidos de humor y entretenimiento digital. Esta vez, decidió explorar el thriller psicológico, respaldado por actores de trayectoria y una historia diseñada para cambiar las sospechas del espectador a medida que avanzan los capítulos. La producción, que inicialmente contemplaba cuatro episodios, se amplió a seis, y su próximo capítulo está previsto para el 1 de noviembre. SEMANA conversó con el creador de contenido.

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'Caso 1992', la serie de Marko, el creador de contenido venezolano fue estrenada el 20 de septiembre de 2026 en YouTube. Foto: Marko Films

SEMANA: Su audiencia lo consagró en el humor. Al dar el salto a un thriller psicológico, ¿temió el rechazo del público al verlo en un registro tan opuesto?

Marco Pérez: Yo sabía que posiblemente Bruno no iba a ser netamente para mi público, pero hay algo que descubrí con el tiempo y es que cuando experimento cosas que no son de comedia tengo más responsabilidad de responderle más a mi público.

Entonces mi público, el que llegó a mí por la comedia, no se siente desatendido para nada y con más honestidad ellos pueden disfrutarse a Bruno, porque no sienten que los monté en el barco de la comedia y después me olvidé de la comedia.

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Ahora, mi público está encantado. Se están disfrutando a Bruno en Caso 1992, pero entran a mi Instagram y hoy hay un video de comedia. Entonces, no hay nada que el público sienta que está desatendido, que de alguna manera yo me le fui para otro lado. Yo jamás en mi vida pensé que le iba a ir tan bien a Bruno. Pensé que la mitad de los comentarios iban a ser “no te queda”, “no te vi”; no, para nada. Esa misma gente va, ve a Bruno, viene y me ve con la peluca, y en los dos lugares están siendo felices. Eso me encanta.

'Caso 1992', la serie de Marko, el creador de contenido venezolano fue estrenada el 20 de septiembre de 2026 en YouTube. Foto: Marko Films

SEMANA: ¿Cómo construyó la psicología de Bruno y qué implicó enfrentarse a una faceta actoral tan oscura?

Marco Pérez: Cuando nosotros creamos los personajes, estudiamos ciertos antivalores que tuviesen mucha atracción con las masas. Empezamos a estudiar antivalores de hombre o cosas que los hombres hacían que no eran correctas, pero que tenían por lo general una atracción: este sentimiento de culpa en la mujer de “no debo, sé que no es lo correcto, pero el tipo tiene algo que me atrae”.

Cuando ya nosotros teníamos eso, decidimos generar la historia alrededor. Para mí Bruno fue un choque mucho mayor de lo que tú puedas pensar porque yo soy productor ejecutivo, esta es mi serie. La escribí, estuve en toda la producción, es mía, es original de mi productora, pero yo no iba a ser Bruno. Yo iba a ser otro personaje y el actor que iba a ser Bruno, que es muy famoso, tuvo que cancelar una semana antes y a mí me tocó hacer Bruno. Me tocó rasparme el pelo, tomar esa actitud de este tipo que no tiene alma.

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Fue un choque mayor porque me tocó entenderlo en una semana. Claro, una cosa es producirlo, pensarlo, craneárselo, a interpretarlo. Sin duda te interpeló profundamente en el momento actual.

SEMANA: Lanzar una producción con estándar de plataforma gratis en YouTube es un riesgo enorme. ¿Qué balance hace del impacto y qué le demuestra esta jugada a la industria tradicional?

Marco Pérez: Nosotros vinimos aquí a probar las cosas, a intentarlo. Con miedo, con lo que pase, con riesgo a perder la inversión. Nosotros vinimos a intentarlo constantemente y no vinimos a ser convencionales y tradicionales. Yo nací cuando nacieron las redes; desde el primer video que se hizo en redes, estábamos de los primeros creadores de contenido latino haciendo videos, y nos arriesgamos y seguimos arriesgándonos. Nunca hemos ido en el formato de lo convencional y no entendemos de “eso no se puede”.

La gente tiene que entender que posiblemente nunca ha visto una serie así de fuerte en YouTube. Porque YouTube permite cierto límite de contenido siempre y cuando tú le seas honesto a la plataforma de todo lo que tiene, y la plataforma te va a dar la oportunidad de estar donde la plataforma diga.

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Y a pesar de eso tenemos un episodio 1.680.000 reproducciones de personas a las que no les sale recomendada. A nosotros no nos ha visto nadie que estuviese navegando en YouTube: han tenido que venir de afuera al buscador, poner Caso 1992. Por eso estamos seguros, y también porque estamos entrando a TikTok y estamos viendo lo que está pasando: gente reaccionando, gente contando pedacitos del episodio por todos lados.

Nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos aquí, lograr los números para después poder negociar con más base con una plataforma, pero ya en hechos. No decirle a una plataforma: “yo creo que puedo”. No: esto es lo que nosotros hacemos, amigo.

SEMANA: Usted creció en las redes sociales, pero decidió no llenar la serie de ‘influencers’. ¿Por qué priorizó la trayectoria actoral sobre la popularidad digital?

Marco Pérez: Hay creadores de contenido maravillosos, que son unos actores increíbles. Algunos no podían o no tuvimos tiempos para poder tenerlos. Nosotros decidimos buscar actores basados en que ya han trabajado bajo esta experiencia, que tienen muchos años de carrera. A diferencia de la comedia, no te voy a hablar del término sobreactuado, pero de repente un acting que no tenga tanta verdad, pero que tenga mucho punchline y mucho juego en la comedia, puede calar en la escena, en el tráiler de suspenso todo el mundo tiene que tener verdad en lo que dice.

Entonces creadores de contenido, sí: en alguna oportunidad había un par que iban a estar y no pudieron, que son excelentes actores, pero aquí manejamos la línea actoral. No jugamos al tema de meter creadores de contenido para que sea más popular, por la promoción y el nombre. Decidimos hacer una línea actoral y nos funcionó increíblemente, gracias a Dios.

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'Caso 1992', la serie de Marko, el creador de contenido venezolano fue estrenada el 20 de septiembre de 2026 en YouTube. Foto: Marko Films

SEMANA: ¿Cómo estructuró el suspenso para que el público sospeche de todos sin caer en los clichés del género?

Marco Pérez: Nosotros tenemos un thriller de suspenso y psicológico muy bien escrito. Cuando los seis episodios salgan, la gente no va a creer lo que pasó. Esta es una serie que juega constantemente con el espectador. Y como ya lo he dicho abiertamente, es bastante complicado explicarlo, pero el primer episodio es el último: es la única serie que cuando venga el último episodio vas a correr a ver el primero y darte cuenta de que todo lo que viste era una falsedad completa.

Es inevitable que corras a ver un primer episodio que ya viste 100 veces para poder entenderlo ahora. Para poder entender la serie completa, tienes que darle un 360. Nosotros nos inspiramos en ese tema.

SEMANA: Con el éxito obtenido y la recepción de la trama, ¿esta historia tendrá una nueva entrega?

Marco Pérez: Sin duda alguna. Tanto así que eran cuatro episodios y los últimos dos, como eran muy largos, los picamos. Esto dio seis episodios para durar más por el éxito que estábamos teniendo; nosotros teníamos que poner cuatro episodios y ya, pero nos dimos cuenta del éxito y dijimos cómo alargamos un poco más esto.