Un crimen sin resolver y secretos del pasado: la fórmula de la miniserie que busca cautivar en el ‘streaming’

La plataforma de streaming Apple TV anunció la adquisición de los derechos de distribución internacional de Dustfall, un drama criminal de seis episodios encabezado por la actriz australiana Anna Torv, recordada por sus papeles en producciones como The Last of Us y Mindhunter.

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La producción, adaptada de la literatura al formato audiovisual, está programada para su estreno global en el año 2027.

La distribución de la miniserie contará con esquemas específicos según la región. Mientras que Apple TV la transmitirá a nivel mundial, en Australia estará disponible a través de ABC y la plataforma ABC iview.

Definida como un thriller de corte noir tropical, la trama de Dustfall se desarrolla y fue filmada en la región de Gold Coast, Australia.

La historia sigue a Antigone “Tig” Pollard (interpretada por Torv), una experimentada detective cuyo sentido de la justicia es puesto a prueba en el marco de la investigación de un caso de agresión sexual.

La complejidad del expediente aumenta tras el hallazgo sin vida de un sospechoso clave, situación que obliga a la protagonista a reexaminar eventos no resueltos de su propio pasado.

La adaptación televisiva principal estuvo a cargo de la guionista Dianne Taylor (After the Party), en colaboración con Stuart Page (Total Control), Belinda Chayko (The Survivors) y Beatrix Christian (Black Snow). La dirección de los episodios recae en Emma Freeman (The Newsreader).

Junto a Anna Torv, el elenco reúne a figuras del cine y la televisión británica y australiana. Entre las actuaciones destacadas se encuentra la de la actriz nominada al BAFTA y al Emmy Juliet Stevenson (Truly, Madly, Deeply).

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La incorporación de Dustfall se suma a la estrategia de contenidos originales de Apple TV, plataforma que inició sus operaciones globales en noviembre de 2019. Desde su lanzamiento, el servicio ha estructurado su catálogo en torno a producciones propias en géneros de drama, comedia, documentales y cine.

Con esta adquisición, el catálogo de la plataforma refuerza su apuesta por producciones filmadas en locaciones internacionales y con equipos creativos locales, un modelo que busca atender a audiencias interesadas en historias de suspenso y drama policíaco.