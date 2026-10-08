Tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, este miércoles se dio la captura de seis integrantes de la estructura denominada Los Cizallas.

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Entre estos se identificó a Camilo Vidal Chavarro, alias Gordo; Ronald Guillermo Ramírez Chavarro, alias Cachetes; José Alberth Espinosa González, alias Cejas; Leonel Vidal Perea, alias Cucho; Paula Jessenya López Gómez, alias Flaca, y Jhon Fredy Garnica Vergara, alias Zarco.

La investigación se dio luego de que los investigadores de la Fiscalía detectaran un patrón común entre los criminales de la estructura: el método era el mismo.

Seis integrantes de la estructura delincuencial conocida como los Cizallas fueron capturados tras una investigación de la Fiscalía que permitió relacionarlos con al menos 33 hurtos a establecimientos comerciales. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

Primero entraban a los comercios e intimidaban a los empleados utilizando armas cortopunzantes; luego los amarraban y encerraban en bodegas. Posteriormente, se apoderaban del dinero contenido en las cajas registradoras y sustraían productos como licores, vapeadores, cigarrillos y bebidas energizantes.

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SEMANA obtuvo en exclusiva información sobre cómo operaba la estructura y cuáles fueron las pistas que encontraron los investigadores que les permitieron dar con las seis personas que fueron capturadas.

Inicialmente, las fuentes aseguraron que cerca de 33 hurtos tenían un patrón, lo que los llevó a determinar que todos eran de la misma banda.

Esto se determinó tras un trabajo de campo extenso, además de análisis de video, entrevistas judiciales, modus operandi y reconocimiento en álbum fotográfico.

Los investigadores identificaron un mismo patrón en cerca de 33 hurtos: los delincuentes ingresaban a los comercios, intimidaban a los trabajadores y se llevaban dinero, licores, cigarrillos, vapeadores y bebidas energizantes. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

De acuerdo con las autoridades consultadas, los criminales llevaban cerca de un año operando su actividad delictiva; la banda era considerada altamente peligrosa por la violencia que ejercía, que primaba a la hora de cometer los hurtos.

Las autoridades también identificaron que este grupo delincuencial estaba compuesto por miembros de una misma familia, que tenía pleno conocimiento de las actividades delictivas y se distribuía roles, de manera que todos los hurtos eran organizados en llamada abierta y grupal.

Entre los capturados inicialmente, cuatro son investigados por los delitos de hurto, estafa, hurto de automotores, tráfico y porte de armas y municiones de las fuerzas especiales.