Operativo sorpresa: Galán pone la lupa a la venta de celulares robados en San Victorino

El alcalde aseguró que los equipos fueron localizados en ese punto durante la última semana y pidió reforzar la presencia de las autoridades. Además, le hizo un llamado de colaboración a los comerciantes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encabezó un operativo de inspección, vigilancia y control en San Victorino, específicamente en la calle 13 con carrera 16, luego de que las autoridades recibieran reportes de 15 celulares que aparecían localizados como robados en ese punto durante la última semana.

La intervención contó con la participación de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía Militar, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, Bomberos y la Alcaldía Local de Los Mártires.

Según explicó Galán, la presencia de las autoridades buscaba ejercer los controles que corresponden al distrito y trabajar con los comerciantes del sector para combatir la cadena relacionada con el robo de celulares.

Operativo en San Victorino liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá. Octubre 7 de 2026 Foto: Cuenta de X Carlos Fernando Galán / API / Montaje SEMANA

“Solo la última semana nos han aparecido y nos han reportado 15 celulares que aparecen localizados como robados y aquí en este sitio”, señaló el alcalde durante la jornada.

El mandatario hizo énfasis en que el hecho no significa que todos los comerciantes del sector estén relacionados con actividades ilegales. Por el contrario, aseguró que “la mayoría que están acá no tienen nada que ver con la problemática ilegal”, pero sostuvo que los controles son necesarios debido a que algunos celulares hurtados terminan llegando a estos lugares.

Galán también explicó que el distrito no puede realizar allanamientos por cuenta propia, pues ese tipo de procedimientos corresponde a la Fiscalía. Sin embargo, indicó que las autoridades sí pueden adelantar labores de inspección, vigilancia y control.

Operativo en San Victorino liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá. Octubre 7 de 2026 Foto: Cuenta de X Carlos Fernando Galán / API / Montaje SEMANA

La Alcaldía señaló que estas acciones buscan revisar los establecimientos y puntos donde aparezcan celulares con reporte de hurto y fortalecer el trabajo conjunto con los comerciantes.

El alcalde además anunció que los controles no se limitarán a este punto de San Victorino. Según explicó, la administración tiene identificados otros sectores de Bogotá donde también se presenta esta problemática y la intención es mantener las inspecciones durante el tiempo que sea necesario.

El sector de la calle 13 ya ha sido escenario de operativos similares. En una intervención realizada anteriormente, las autoridades verificaron decenas de equipos y encontraron celulares con reporte de hurto y otros con señales de manipulación.

Con el nuevo operativo, el distrito busca cerrar espacios a la comercialización de teléfonos robados y determinar qué ocurre con los equipos localizados en estos puntos de la ciudad.