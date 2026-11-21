Un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad del Rosario fueron víctimas de un millonario hurto en los cerros orientales de Bogotá. La institución ya se refirió al caso a través de un comunicado de prensa, expresando su solidaridad con ellas.

Estudiantes denuncian millonario robo en instalaciones de la Universidad Javeriana

Así fue el intimidante robo que sufrieron las estudiantes

Las estudiantes relataron que sufrieron el asalto mientras desarrollaban una actividad de investigación en el sendero Las Delicias, en los Cerros Orientales de Bogotá.

Senderos en los cerros orientales de Bogotá. Foto: Cortesía - EAAB

Las jóvenes pertenecen al programa de Comunicación y Periodismo Digital, por lo que iban con varios costosos elementos de grabación que pertenecían a la institución y, según su relato, estos fueron objetivo de los delincuentes que las abordaron.

Con cuchillos y un machete en mano, un grupo de hombres habría amenazado a las estudiantes, a las que obligaron a entregar los equipos de video, fotografía y audio que llevaban.

El robo fue millonario, pues los equipos alcanzan una importante cifra en su avalúo. “Nos quitaron equipo de video avaluado, aproximadamente, en 60 millones de pesos”, dijo Naomi Solís, una de las jóvenes en entrevista con Noticias RCN.

Entre los elementos hurtados había tres cámaras Canon y accesorios de producción, avaluados en cerca de 60 millones de pesos, según las estudiantes. Foto: Bruno Massao-www.pexels.com

Sobre este desafortunado hecho ya se pronunció la universidad a través de un comunicado.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y, especialmente, la intimidación y el temor que tuvieron que enfrentar. Su integridad y bienestar son, y seguirán siendo, nuestra prioridad”, dijeron en los primeros párrafos del comunicado.

En solidaridad con ellas, les aseguraron que “no están solas y cuentan con el respaldo de sus profesores, del programa y de toda la Universidad”.

A renglón seguido, la institución aseguró que ya implementaron la ruta institucional de apoyo emocional y psicosocial para brindarles la atención y el acompañamiento que necesiten, mientras que paralelamente adelantan las acciones ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos y recuperar los equipos hurtados.

Universidad del Rosario. Foto: Natalia Betancourt-SEMANA

“Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad y hacemos un llamado a las autoridades distritales para fortalecer las medidas de vigilancia y protección en este sector de la ciudad, especialmente en los espacios y horarios destinados al desarrollo de actividades recreativas, culturales y académicas”, concluyeron.