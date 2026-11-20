Consternación y alarma generó entre los habitantes y comerciantes del barrio Dindalito, en el suroccidente de Bogotá, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 92 C con calle 42F.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, la víctima fue identificada como Andrea Serrano, de 43 años de edad, quien presentaba una herida producida por impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.

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El hallazgo dentro del establecimiento y la intervención del CTI

Según los primeros reportes recopilados en el lugar de los hechos, fue el propio esposo de la mujer quien realizó el hallazgo dentro del bar, luego de haber advertido su ausencia y emprender su búsqueda por el sector.

Tras dar aviso a los organismos de seguridad, uniformados acudieron al punto para asegurar el perímetro y evitar la alteración de la escena mientras arribaba el equipo judicial especializado.

Hallan sin vida a una mujer de 43 años dentro de un bar en el barrio Dindalito, en Bogotá Foto: Semana

Hasta el establecimiento se desplazaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los actos urgentes y la inspección técnica al cadáver, el cual, según indicaron fuentes oficiales, ya presentaba signos de descomposición.

Durante la diligencia, los peritos acordonaron el inmueble y recolectaron la totalidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física que resultarán determinantes en el análisis forense.

Hipótesis en estudio y llamado de la comunidad

Aunque por el momento las autoridades judiciales mantienen reserva sobre los detalles específicos del expediente mientras avanzan los dictámenes periciales y de Medicina Legal, fuentes cercanas al caso señalaron que dentro de las líneas de investigación no se descarta que los hechos correspondan a un suicidio.

Entre tanto, vecinos y comerciantes de este sector de la capital expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron a los investigadores esclarecer con prontitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el fallecimiento.