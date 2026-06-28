La tragedia que siguió a los terremotos registrados en el norte de Venezuela dejó una de las historias más conmovedoras del deporte.

Tras 74 horas de intensa búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían, fueron hallados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo.

Desde el primer momento, el deportista participó en las labores de rescate con la esperanza de encontrarlos con vida.

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Así fue la búsqueda de la familia de Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

La esposa del futbolista argentino Lucas Trejo, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5, fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio donde residían en Playa Grande, estado La Guaira, luego de 74 horas de intensas labores de rescate.

La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira y por las autoridades que participaron en el operativo.

“El Club Sport Marítimo de La Guaira lamenta profundamente la pérdida de toda la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros. Luego de 72 horas de búsqueda, los encontraron sin vida”, indicó el club venezolano.

Encontraron sin vida a la familia de Lucas Trejo ⚫️



El Marítimo La Guaira confirmó que, luego de los terremotos en Venezuela, hallaron a su esposa y sus dos hijos fallecidos



Mucha fuerza pic.twitter.com/GIyT3BVzO0 — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2026

Lucas Trejo, defensor argentino de 38 años del Club Sport Marítimo de La Guaira, se encontraba en Caracas concentrado con su equipo para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela cuando ocurrieron los terremotos.

Apenas conoció la magnitud de la emergencia regresó a La Guaira y encontró completamente derrumbado el edificio Cumanagoto, donde vivían su esposa y sus dos hijos.

Desde ese momento, se unió personalmente a las labores de rescate.

Durante horas removió escombros junto a bomberos, voluntarios, vecinos y compañeros de equipo, mientras utilizaba sus redes sociales para pedir ayuda.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió el futbolista en uno de los mensajes que rápidamente se viralizó en Argentina y Venezuela.

Hasta la publicación de este artículo, las autoridades y el entorno del futbolista no habían informado dónde se realizarán las honras fúnebres ni si los cuerpos serán repatriados a Argentina.

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Las 74 horas de angustiosa búsqueda de la familia de Lucas Trejo

La esperanza se mantuvo durante 74 horas, tiempo en el que cientos de rescatistas continuaron trabajando sin descanso en una de las zonas más devastadas por los sismos.

Finalmente, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de Yanina Maranella y de los pequeños Aarón y Ainhoa bajo los restos del complejo residencial Cumanagoto, en Playa Grande.

El hallazgo puso fin a una intensa búsqueda que había seguido de cerca la comunidad deportiva y miles de personas en redes sociales.

Tras conocerse la noticia, clubes venezolanos, futbolistas argentinos y aficionados expresaron mensajes de solidaridad con Trejo.

Lo que comenzó como una búsqueda llena de esperanza terminó con la confirmación de la muerte de su esposa y de los dos hijos del futbolista.

Un desenlace que ha conmocionado tanto al deporte como a la población venezolana.