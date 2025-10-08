Suscribirse

Boca Juniors se pronuncia por la muerte de Miguel Ángel Russo: envía sentido mensaje

Russo cumplía su tercer ciclo en Boca y los complicados estados de salud le impedían seguir dirigiendo al cuadro xeneize con normalidad.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 11:11 p. m.
Desde Boca Junios ya hay pronunciamiento oficial por la muerte de Miguel Ángel Russo.
| Foto: Getty Images

Tras la confirmación de la muerte de Miguel Ángel Russo, a sus 69 años, el club al que venía dirigiendo, Boca Juniors, hizo un pronunciamiento oficial por medio de sus redes sociales.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, arranca el pronunciamiento.

Y sentencia: “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Contexto: Millonarios se había pronunciado sobre la salud de Miguel Ángel Russo: este es el comunicado oficial

En desarrollo...

