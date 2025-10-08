Deportes
Boca Juniors se pronuncia por la muerte de Miguel Ángel Russo: envía sentido mensaje
Russo cumplía su tercer ciclo en Boca y los complicados estados de salud le impedían seguir dirigiendo al cuadro xeneize con normalidad.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Tras la confirmación de la muerte de Miguel Ángel Russo, a sus 69 años, el club al que venía dirigiendo, Boca Juniors, hizo un pronunciamiento oficial por medio de sus redes sociales.
“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, arranca el pronunciamiento.
Y sentencia: “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq
En desarrollo...