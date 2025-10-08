Suscribirse

Millonarios reacciona a la muerte de Miguel Ángel Russo: desempolvaron video con sus palabras

Dejando un paso inolvidable en Millonarios, el cuadro embajador se pronunció por la muerte de Miguel Russo con un particular video.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 11:26 p. m.
Miguel Ángel Russo cuando dirigía a Millonarios.
Miguel Ángel Russo cuando dirigía a Millonarios. | Foto: (Colprensa - Diego Pineda)

Llegó la reacción de Millonarios a la muerte de Miguel Ángel Russo, este miércoles 8 de octubre. Los embajadores primero dejaron un sentido mensaje por medio de sus canales oficiales, reflejando la tristeza que les produce la noticia.

“Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel.”, apuntó el cuadro embajador.

Luego, desempolvaron un video con unas palabras de Miguel Ángel Russo cuando dirigió al elenco embajador. Su huella es imborrable, lo sacó campeón de la estrella 15 en diciembre de 2017, ante Santa Fe.

Contexto: Luto en el fútbol, murió Miguel Ángel Russo; reacción de AFA y la prensa internacional por el fallecimiento

La importancia de Russo en el Fútbol Profesional Colombiano, cuando pasó por Millonarios, hace que el país vuelque su mirada al fallecimiento del histórico entrenador. Miguel Ángel falleció con 69 años.

La lucha de Russo contra un cáncer de próstata, desde 2017, lo llevó a tener altibajos en los últimos años. Su salud siempre fue tema de conversación, pero eso nunca le impidió dirigir equipos del calibre de Boca Juniors, Rosario Central o San Lorenzo.

Fue hasta los días antes de su fallecimiento que Russo se hizo a un lado de la raya técnica. Cumplía su tercer ciclo como entrenador de Boca Juniors, uno de sus equipos más queridos, pero la enfermedad lo obligó a estar en casa.

“Todo se cura con amor”, una frase que retumba en Millonarios y que es de la autoría del propio Russo. Cuando el cáncer de próstata lo empezaba a atacar, y en medio de los chequeos médicos, esa línea quedó inmortalizada para siempre.

"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017.
"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017. | Foto: Colprensa - Luisa González

Pero no solo fue la liga 2017-ll lo que obtuvo Miguel en Millonarios. Meses después, para el arranque de 2018, los embajadores vencieron en Medellín a Atlético Nacional y ese trofeo también entró en el palmarés del argentino.

La etapa de Miguel Russo en Millonarios acabó para noviembre de 2018, cuando los resultados no acompañaban pero su nombre ya había quedado para siempre en letras doradas en la historia de uno de los equipos con más títulos en Colombia.

Además de los mensajes por la muerte de Russo, y el video con las palabras del estratega argentino, Millonarios optó por poner en la foto de perfil de sus redes sociales una foto de su escudo a blanco y negro. La institución capitalina hace público su luto en señal de respeto.

