Luto en el fútbol, murió Miguel Ángel Russo; reacción de AFA y la prensa internacional por el fallecimiento

En Argentina quedaron consternados por el deceso del actual entrenador de Boca Juniors. La Asociación del Fútbol Argentino fue la primera en dar sus condolencias.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

8 de octubre de 2025, 10:56 p. m.
Miguel Ángel Russo cuando asumió como entrenador de Boca Juniors
Miguel Ángel Russo cuando asumió como entrenador de Boca Juniors | Foto: Getty Images

En la tarde de este miércoles, 8 de octubre, el balompié sudamericano, y en especial el argentino, tuvo que despedir al entrenador, Miguel Ángel Russo quien, a sus 69 años, murió tras batallar contra una enfermedad que los separó de las canchas en los últimos días.

Russo pasó por Millonarios y actualmente era entrenador en Boca Juniors, pero su salud se vino deteriorando debido a un cáncer de próstata, que lo aquejaba desde hace un buen tiempo.

Contexto: Murió Miguel Ángel Russo, a sus 69 años. Ídolo de Millonarios y actual DT de Boca Juniors; esta sería la razón de su fallecimiento

Las reacciones del mundo fútbol se extendieron desde el minuto uno que se conoció la noticia de su fallecimiento. En Argentina fue la máxima entidad del balompié de dicho país, la que sacó el primer mensaje de condolencias.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, apuntaron.

Diario Olé, uno de los medios deportivos de mayor relevancia en suelo albiceleste lanzó también un sentido mensaje.

“Conmoción enorme: falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años. No hay consuelo, la partida de Miguelo nos golpeó a todos y todas por su impacto y su notable recorrido en nuestro querido fútbol argentino “Son decisiones”, y tu decisión fue estar en una cancha hasta el último día. Te vamos a extrañar, Miguelo", dedicaron al entrenador.

En desarrollo...

