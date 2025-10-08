Suscribirse

Deportes

¿De qué murió Miguel Ángel Russo Esta enfermedad padecía el actual técnico de Boca Juniors

A lo largo de los últimos años el entrenador padeció de dicha patología. Aunque tuvo avances, en 2025 el deterioro de su salud fue inminente.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 11:10 p. m.
Miguel Russo, DT de Boca.
Miguel Russo, DT de Boca. | Foto: Getty Images

Un cáncer de próstata y vejiga era la enfermedad que tenía Miguel Ángel Russo, y lo condujo a la muerte a sus 69 años.

Esta era una patología que el entrenador cargaba desde hace varios años, pero que estando en Boca Juniors, donde permanecía como entrenador, se complicó en el último tiempo.

Miguel Ángel Russo cuando asumió como entrenador de Boca Juniors
Miguel Ángel Russo cuando asumió como entrenador de Boca Juniors | Foto: Getty Images
Contexto: Murió Miguel Ángel Russo, a sus 69 años. Ídolo de Millonarios y actual DT de Boca Juniors; esta sería la razón de su fallecimiento

Su deterioro desde el pasado Mundial de Clubes era más que evidente; cada que salía a dar declaraciones a los medios de comunicación se le veía con mayores complicaciones.

Hace apenas un par de días el cuadro Xeneize sacó un comunicado en el que informaba que se había complicado más su estado.

Este miércoles, una vez el mundo fútbol dio por confirmada la partida de Russo, el cuadro bostero emitió un mensaje de condolencias.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.

“Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, escribieron.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registraduría confirma que sí habrá consulta presidencial y a Congreso del Pacto Histórico

2. Amenaza directa de Venezuela: impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real

3. Boca Juniors se pronuncia por la muerte de Miguel Ángel Russo: envía sentido mensaje

4. Muerte de Miguel Ángel Russo: ¿Qué enfermedad padecía el actual técnico de Boca Juniors?

5. Estados Unidos le pide a Gustavo Petro retractarse públicamente tras acusación “infundada” por lancha bombardeada en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Ángel RussoBoca JuniorsmuerteCáncerPróstata

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.