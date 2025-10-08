¿De qué murió Miguel Ángel Russo Esta enfermedad padecía el actual técnico de Boca Juniors

Un cáncer de próstata y vejiga era la enfermedad que tenía Miguel Ángel Russo, y lo condujo a la muerte a sus 69 años.

Esta era una patología que el entrenador cargaba desde hace varios años, pero que estando en Boca Juniors, donde permanecía como entrenador, se complicó en el último tiempo.

Miguel Ángel Russo cuando asumió como entrenador de Boca Juniors | Foto: Getty Images

Su deterioro desde el pasado Mundial de Clubes era más que evidente; cada que salía a dar declaraciones a los medios de comunicación se le veía con mayores complicaciones.

Hace apenas un par de días el cuadro Xeneize sacó un comunicado en el que informaba que se había complicado más su estado.

Este miércoles, una vez el mundo fútbol dio por confirmada la partida de Russo, el cuadro bostero emitió un mensaje de condolencias.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.

“Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, escribieron.