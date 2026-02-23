El nuevo refuerzo de Santa Fe que fue campeón y figura con Miguel Ángel Russo: atacante argentino

Independiente Santa Fe informó que, a falta de exámenes médicos, el atacante argentino Maximiliano Lovera es nuevo refuerzo del cuadro cardenal. El anuncio lo hizo la institución capitalina por medio de sus canales oficiales.

Maximiliano Lovera 🇦🇷 será nuevo jugador del Primer Campeón

Maximiliano Lovera se desempeña mayoritariamente como extremo o mediapunta. Tiene 26 años, nació en Laguna Blanca (Argentina) y, según Transfermarkt, mide 1.70 metros de estatura. Además, tiene un valor en el mercado de 600 mil euros, aunque el más alto de su carrera fue de 4 millones de euros en agosto de 2019.

Entre las muchas referencias que hay sobre Maximiliano Lovera, como que jugó en Grecia y Racing de Avellaneda, hay una que resalta por encima de los demás: fue campeón en Argentina, con Miguel Ángel Russo, en Rosario Central.

16 de diciembre de 2023. Rosario Central, que dirigía Miguel Ángel Russo, jugaba la final de la Copa de la Liga ante Platense en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. A los 40′, a Maximiliano Lovera se le ocurrió una genialidad.

Lovera se sacó de encima todas las marcas de los defensores rivales, encaró, dejó a todos en el camino y anotó el gol del título para Central. Se trató de una obra de arte que hasta los mismos relatores argentinos quedaron atónitos en plena transmisión del evento.





⚽️ Gambeta, caño y gol. El tanto de Maximiliano Lovera con el que #Central derrota 1-0 a #Platense en Santiago del Estero.





Maxi Lovera encaja con esa zona de la cancha donde Independiente Santa Fe venía buscando un refuerzo urgente. Apenas se haga los exámenes médicos, se pondrá a disposición del técnico Pablo Repetto.

Maximiliano Lovera con la camiseta de Rosario Central en 2023. Foto: Getty Images

Reporta la prensa deportiva, tanto en Colombia como en Argentina, que Maximiliano Lovera llega en condición de préstamo a Independiente Santa Fe. Habrá que esperar qué informa al respecto el cuadro cardenal en las próximas horas.

Santa Fe se refuerza para Liga BetPlay y Copa Libertadores

Es cierto que Independiente Santa Fe quedó campeón de la Superliga BetPlay 2026, venciendo a Junior de Barranquilla en la gran final. Sin embargo, Repetto y sus dirigidos deberán conseguir la mayor cantidad de puntos en liga para estar tranquilos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El arranque de Santa Fe en liga no ha sido el mejor, aunque respiró el pasado domingo 22 de febrero. Le ganó a Junior en Bogotá (2-1) y podría significar la recuperación en la tabla de posiciones de cara a la entrada en los ocho a cuadrangulares.