Santa Fe vive una pesadilla: anunció cinco bajas para el partido contra Atlético Nacional

Independiente Santa Fe volvió a la victoria contra Junior de Barranquilla, pero pagó un precio muy caro. El conjunto cardenal perdió a cuatro jugadores que no podrán estar en el choque contra Atlético Nacional, sumado a la lesión ya confirmada del uruguayo Franco Fagúndez.

En total son cinco bajas sensibles para el cuerpo técnico de Pablo Repetto, que buscará soluciones entre aquellos que no venían siendo habituales en el once titular.

Hugo Rodallega reveló la razón de su molestia con Teófilo Gutiérrez; dio detalles de la pelea

Esta es la lista de ausencias para el partido contra Nacional:

- Helibelton Palacios

Fue expulsado por doble amarilla en el partido contra Junior de Barranquilla. Cumplirá una fecha de sanción y podrá volver en la visita contra Deportes Tolima programada para el 7 de marzo.

- Víctor Moreno

Presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho, según el parte médico.

- Ewil Murillo

Presenta una tendinopatia del bíceps femoral derecho.

- Jhojan Torres

Presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo.

- Franco Fagúndez

Fue diagnosticado la semana pasada con un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y su regreso se tardará varias semanas.

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentarán el próximo miércoles, 25 de marzo, en el partido que estaba aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Cabe recordar que ese compromiso debió jugarse a principios de este mes, pero los trabajos de recuperación en la cancha del Estadio El Campín no permitieron el transcurso normal del campeonato.

Ambas instituciones acordaron reprogramar este compromiso, que contará con el ingreso de hinchada visitante en las tribunas de lateral norte y oriental norte.

Jarlan Barrera encontró equipo: histórico de Colombia le abrió las puertas y hay acuerdo

Se vienen dos fichajes

Atlético Nacional viene de golear a Alianza FC en la fecha pasada, mientras que Independiente Santa Fe recobró la sonrisa venciendo a Junior de Barranquilla.

Pablo Repetto se mostró contento por la reacción de sus dirigidos y anunció que se vienen dos fichajes en camino para completar la lista de inscritos ante la Dimayor.

“Está la posibilidad de que llegue otro jugador extranjero que juega en la parte ofensiva, está muy encaminado. Puede jugar de extremo o de mediapunta”, indicó en la rueda de prensa.

Cabe recordar que la semana pasada se mencionó el nombre de Jader Obrián como nuevo jugador de Independiente Santa Fe, así que solo quedaría un cupo disponible en la planilla. La idea inicial era usarlo en el defensor Brayan Ceballos, pero el negocio se cayó y ahora piensan en un nuevo refuerzo extranjero para el ataque.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

La idea de Repetto es que estos dos fichajes ayuden a mejorar el desempeño del equipo en faceta ofensiva, entendiendo que ha costado engranar a Hugo Rodallega con los nuevos extremos que han venido jugando.

“Lo primero que tuvo el equipo fue actitud, en todo momento vimos un equipo concentrado, con agresividad y con errores como se cometen en todos los equipos, normal, pero lo principal fue eso y a partir de eso generamos más situaciones que en partidos anteriores“, dijo tras la victoria sobre Junior.