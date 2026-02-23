Deportes

Hugo Rodallega reveló la razón de su molestia con Teófilo Gutiérrez; dio detalles de la pelea

El partido de Santa Fe vs. Junior terminó con un cruce de insultos entre los dos máximos referentes de cada equipo.

Sebastián Clavijo García

23 de febrero de 2026, 6:55 a. m.
Hugo Rodallega aseguró que Teófilo es mediático y le gusta provocar.
Hugo Rodallega aseguró que Teófilo es mediático y le gusta provocar. Foto: Capturas Win Sports y @CarlosAfutbol

Hugo Rodallega explotó contra Teófilo Gutiérrez sobre el final del partido de Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla por la fecha 8 de la Liga BetPlay. El delantero vallecaucano se salió de sus casillas y terminó furioso con las actitudes de su colega.

El conjunto cardenal recuperó la sonrisa con una victoria que le permite acomodarse en la tabla de posiciones y tomar un segundo aire en busca de la clasificación a las finales.

Rodallega atendió a los medios de comunicación después del partido y reveló la razón de su molestia con Teo Gutiérrez, aunque prefirió no contar las palabras exactas que le dijo.

Esto es así y no solo contra Teo, es contra todos. El que esté al frente de uno es el rival y hay que defender la camiseta a muerte”, señaló. “El cruce que hallamos tenido hace parte del espectáculo, él es un hombre mediático que le gustan ese tipo de cosas. Sin embargo, uno no puede quedarse callado, hay que defenderse, decirse cosas y defender el resultado que en ese momento era a favor nuestro”.

Una pelea cazada

La pelea entre ambos ya venía cazada desde el partido de ida de la Superliga, cuando Teófilo insultó a Rodallega justo después de entrar al campo.

Cabe recordar que el atacante barranquillero fue expulsado en ese compromiso y por eso no se reencontraron en el juego de vuelta. La reacción de Hugo se aplazó hasta este domingo, cuando le devolvió los insultos sin ningún tipo de filtro.

Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: “Debe llegar hoy”

Lo que pasa es que es su estilo, a él le gusta eso: ser más mediático y estar provocando. Hoy lo supimos manejar, sin embargo, a mí me tocó enfrentarlo a él y a todo su equipo que venía a defenderlo. Al mismo Roldán le dije ‘no me calmes, dejame que yo ya estoy muy viejo en esto’”, declaró Rodallega.

El delantero de Santa Fe prefirió no ventilar las palabras de Teófilo y tampoco lo que le respondió. “Ustedes saben que eso no lo puedo decir, eso hace parte del espectáculo. Es un tipo ya veterano, igual yo, entonces son cosas que quedan ahí en el campo. Eso demuestra el amor que tenemos por esta profesión, él defiende su equipo y yo el mío, son cosas que quedan ahí”, sentenció.

Bogotá. Febrero 22 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta Junior FC, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 8, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Hugo Rodallega en el partido de Santa Fe vs. Junior Foto: Cristian Bayona

Sobre el partido

Hugo Rodallega disputó los 90 minutos del partido, pero los goles de Santa Fe fueron obra de dos defensores centrales: Víctor Moreno e Iván Scarpeta.

El vallecaucano comentó que la idea de juego no le permite brillar como suele hacerlo. "Ya se lo he dicho a él (Repetto) no estoy teniendo muchas opciones de gol, el balón no me llega con claridad y me toca salir a hacer otro tipo de movimientos“, declaró.

“No es la primera vez que pasan tantos partidos sin marcar. Son momentos y uno como delantero tiene que aprender a vivirlos, sin embargo, me deja tranquilo que las opciones no son fallas mías”, completó.

