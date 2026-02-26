Deportes

César Haydar confesó su culpa en el gol anulado a Santa Fe contra Nacional: Rodallega le respondió

Las declaraciones del defensor central desataron la polémica por la decisión del árbitro Diego Ulloa y los asistentes en la cabina del VAR.

Redacción Deportes
26 de febrero de 2026, 7:10 a. m.
César Haydar habló en rueda de prensa tras el partido de Santa Fe 1-2 Nacional.
César Haydar habló en rueda de prensa tras el partido de Santa Fe 1-2 Nacional. Foto: Captura Win Sports

Atlético Nacional venció a Independiente Santa Fe (1-2) con doblete de Alfredo Morelos y una polémica arbitral por el gol anulado a Ómar Fernández Frasica tras una presunta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar en el borde del área.

En la rueda de prensa oficiada por el cuadro verdolaga, Haydar habló sobre dicha acción y admitió que “fue más vivo” para provocar la decisión favorable de los árbitros.

Aunque la pelota terminó al fondo de la red y la falta solo se sancionó después del cabezazo de Frasica, los asistentes en la cabina del VAR no hicieron el llamado para una revisión por parte del juez Diego Ulloa.

El tanto de Santa Fe no subió al marcador y la polémica se trasladó a las redes sociales. Varios periodistas y analistas concluyeron que el contacto de Rodallega no era suficiente para haber anulado el gol del empate a favor del conjunto cardenal.

Ómar Fernández Frasica reclama al juez de línea tras el gol anulado.
Ómar Fernández Frasica reclama al juez de línea tras el gol anulado. Foto: Colprensa

La confesión de Haydar

Los hinchas de Nacional defendieron a su jugador con imágenes de un posible pisotón en la pierna izquierda, sin embargo, las palabras de Haydar podrían representarle una suspensión de oficio como sucedió el año pasado con Alfredo Morelos tras su penal en Tunja.

“No se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca. El fútbol es de contacto y yo pienso que fui más vivo. Era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no la pitaba, pero me quedo con que fue falta”, declaró.

El defensor central admitió su culpa: “También fue un error mío no haber cabeceado, pero si salto igualmente iba a ser falta. Vi que se iba a crear una polémica con eso, era un vaso medio lleno y medio vacío, al final fue falta”.

Nacional se lleva los tres puntos a su casa, mientras que Independiente Santa Fe complica las posibilidades matemáticas de acceder al grupo de los ocho mejores con el compromiso de la Copa Libertadores a punto de empezar.

Así reaccionó Hugo Rodallega

Las palabras de César Haydar no tardaron en generar reacciones dentro y fuera del estadio. Hugo Rodallega se refirió a la acción en la que fue protagonista y cuestionó que el tanto haya sido anulado por una falta que no le pareció sancionable.

“Ahí está, quizás es la interpretación de él (Haydar). Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero eso son cosas que si yo hablo me meto en un problema”, dijo el delantero.

Rodallega considera que “las imágenes son claras. Todo el fútbol lo vio, el hincha vio el partido y se da cuenta que es una falta que no existe. Ni siquiera saqué el brazo, simplemente puse el cuerpo y es algo normal. En el fútbol eso no lo pitan, el árbitro a mí me deja sorprendido”.

