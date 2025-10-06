Alfredo Morelos admite que engañó al árbitro de Chicó vs. Nacional: “Soy muy inteligente”

Atlético Nacional empató contra Boyacá Chicó (1-1) en un partido empañado por la polémica. Sobre los 96 minutos, el árbitro Jairo Mayorga señaló penal a favor de los verdolagas y permitió que Alfredo Morelos decretara la igualdad desde el punto blanco.

Expertos y analistas arbitrales aseguran que no hubo falta del defensor Arlen Banguero, sin embargo, desde el VAR hicieron el llamado cuando Mayorga había dado continuidad al juego.

Nicolás Gallo, árbitro asistente en cabina, terminó siendo el protagonista de este empate que hunde a los boyacenses en la casilla 18 de la tabla de posiciones.

Atlético Nacional, por su parte, llegó a 24 puntos y escaló al quinto puesto detrás de Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Fortaleza CEIF e Independiente Medellín.

La confesión de Morelos

Luego del partido, Alfredo Morelos habló para Win Sports y admitió su estrategia para que el árbitro pitara penal a favor de Atlético Nacional.

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe porque yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”, apuntó.

El árbitro Mayorga no vio falta sobre Morelos, pero sus asistentes del VAR lo hicieron rectificar. “Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, completó el delantero cordobés.

Los jugadores del Boyacá Chicó reclamaron por el cambio de decisión de Mayorga, pero ya no había nada que hacer después de la revisión. Morelos cobró y puso a celebrar a la multitudinaria parcialidad verdolaga que viajó hasta Tunja.

“Sabíamos que iba a ser difícil por la altura y la cancha. Nosotros no tenemos que tener excusa de nada, siempre salir a ganar en todo lado. Lo importante es que no se perdió, nos llevamos un punto que fue luchado. Con sacrificio y humildad vamos a trabajar en lo que viene, será una semana complicada con copa y también liga”, opinó Morelos sobre el resultado.

“100% penal, ya tenía la posición ganada”, Alfredo Morelos, jugador de Nacional.#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/TtzhkiZKT8 — Win Sports (@WinSportsTV) October 6, 2025

La reacción del Boyacá Chicó

La otra cara de la moneda fue en el vestuario de Boyacá Chicó, donde hubo tristeza por la victoria que se les escapó de las manos.

Kevin Londoño, volante del cuadro ajedrezado, se manifestó en rueda de prensa. “No necesitamos que nos den, ni que nos quiten, sabemos lo que nos estamos jugando. En el camerino todos estamos dolidos porque sabemos el esfuerzo que hicimos sobre el terreno de juego”, apuntó.