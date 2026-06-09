Nuevo DT de Atlético Nacional se acerca: es de talla mundial, habrá oferta y sería oficial

Atlético Nacional decepcionó a su hinchada en el primer semestre de 2026. La eliminación de Copa Sudamericana y la pérdida del título de Liga BetPlay a manos del Junior de Barranquilla harían que la dirigencia tome decisiones fuertes para intentar salvar el año en el Torneo Finalización.

Una de las directrices que estarían por tomar está relacionada con el entrenador. Diego Arias no sería ratificado en el cargo; por el contrario, estaría próximo a ser renovado y ya le buscan un reemplazo.

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Para los dirigentes verdes es prioridad encontrar un estratega que les dé garantías. Alguien que les asegure títulos, así como gloria. Uno de los candidatos fuertes que viene sonando desde hace meses es Reinaldo Rueda.

Dicho entrenador con paso por selecciones, además de campeón de Copa Libertadores en 2016 justamente con los verdes, es quien este martes suena más fuerte a quedarse con el puesto en el banquillo.

Oferta oficial se aproxima

Ser un entrenador mundialista, con paso por Selección Colombia y logros importantes a lo largo de su carrera, lo hace la opción más apetecida, a la par de la más costosa para los verdolagas.

“Reinaldo Rueda (69) es el candidato favorito en Atlético Nacional; sin embargo, es la opción más costosa sobre la baraja”, precisa el periodista Felipe Sierra.

“Están analizando hacerle una oferta en los próximos días”, es lo que se avecinaría para el trato entre Rueda y Nacional.

Reinaldo Rueda fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional. Foto: Diego Pineda

Con 69 años, Rueda volvería al elenco de Medellín, luego de lo que fue su paso entre 2015 y 2017. En dicho tramo fueron un total de 146 partidos, con 84 partidos ganados, 40 empatados y solo 22 perdidos. Su rendimiento del 66 % fue favorable, pero luego apareció un gigante del continente como Flamengo a llevárselo.

Tras sus periplos de clubes vinieron las chances entre 2018 y 2021 de la Selección de Chile, y luego dirigir a Colombia: con ambos tuvo la frustración de quedarse fuera del Mundial pasado de 2022.

En 2023, Honduras le propuso ir y Rueda aceptó, pero tampoco tuvo el desempeño que deseaba. En las eliminatorias al Mundial 2026 acabó eliminado, llorando y frustrado por no lograr el cometido con los hondureños.

Reinaldo Rueda lloró por eliminación con Honduras del Mundial 2026 Foto: Captura a video de ESPN y AFP

Arias no habla de su adiós

Quien dirigió a Atlético Nacional en la final más reciente con Junior justificó la caída: “Lo intentamos cada día. Lo intentamos después de vivir momentos duros durante el semestre y al siguiente día volvimos a hacerlo con más ganas y mayor determinación”.

“Nosotros hacemos todos los días lo mejor posible para acercarnos al éxito. Hacer las cosas bien no garantiza el éxito, pero sí lo acerca; hacerlas mal sí garantiza el fracaso”, aceptó las críticas.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional Foto: David Jaramillo

“Así como somos responsables cuando el equipo tiene buenas presentaciones, también lo somos cuando no se consiguen los resultados. Estamos ahí cuando hace sol y cuando llueve”, dijo poniendo el ‘pecho a las balas’.

“La principal autocrítica por parte nuestra es la competitividad. Hicimos una buena cantidad de puntos y terminamos primeros en la reclasificación, pero en la final no logramos ganar y ahí también nos hacemos responsables”, terminó.