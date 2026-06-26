Última hora de Reinaldo Rueda a Atlético Nacional: respuesta final a su llegada inmediata

Se frustró una vez más el sueño de la hinchada de Atlético Nacional. Reinaldo Rueda era el primer candidato para tomar las riendas del club, pero este decidió decir que ‘no’ al ofrecimiento hecho por la dirigencia.

Informaciones de las últimas horas dieron a conocer que el entrenador campeón de Copa Libertadores en 2016 prefirió mantenerse alejado del balompié colombiano. Sus deseos inmediatos parecen ser otros en el exterior.

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“Reinaldo Rueda le dijo NO al equipo. El profe quiere seguir en otra tónica, más familiar y quizás esperar una oferta de selección”, fue lo revelado por el periodista Mauricio Agudelo, de Win Sports.

“Reinaldo Rueda (69) agradeció, pero dijo no a Atlético Nacional. Hubo muchos “peros” y demoras en la negociación. El club puso la fecha límite de hoy, pues necesita cerrar lo más pronto posible al remplazo de Diego Arias”, confirmó otro comunicador sobre el tema en cuestión.

Reuniones con otros

Ante las dificultades que se han presentado en el negocio, el equipo ya tomó una decisión para evitar que pase más tiempo sin definir quién será su próximo DT.

Según lo revelado por el periodista del Gol Caracol, Julián Capera: “Atlético Nacional ha programado reuniones -desde hoy- con otros candidatos, ante las complicaciones recientes en la negociación con Reinaldo Rueda (quien también es opción para selecciones que están jugando el Mundial)”, informó.

Cada vez es más difícil que Reinaldo Rueda llegue a Atlético Nacional Foto: FIFA via Getty Images

Por su parte, la comunicadora de Win Sports, Pilar Velásquez, ahondó en el negocio que si bien no estaría al 100% caído, sí pende de un hilo.

“No ha dicho contundentemente que no, pero tampoco que si. Y lo entiendo. Ha tenido golpe tras golpe futbolístico. Tiene ofertas de selección y quiere estar más tiempo con su familia”, revela sobre variantes que complican el acuerdo.

A su vez dio a conocer que para el club verdolaga la prioridad es Rueda Rivera, pero que la premura en tiempo también los hace jugar de otra manera. El elegido debe ser uno que garantice títulos, no otra elección por salir del paso.

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“También comprendo a Nacional, están convencidos que es el indicado, lo quiere el jefe mayor y los hinchas lo esperan. Pero, el martes arranca la pretemporada y eso no quiere decir que de no darse, el que llegue sea el descarte”, es el panorama que se presenta.

“Rueda es uno de los candidatos. Se trabaja en los demás. La dirigencia viajó y no solo a reunirse con RRR”, culminó en la extensa información que entregó Velásquez.

Edwin Cardona, a punto de despedirse

Mucho movimiento se ha dado en el elenco paisa durante las últimas semanas. Los dueños del club no aguantaron que se hubiese tenido un semestre de fracasos y terminaron vínculos con Diego Arias (DT), así como también lo hicieron con Gustavo Fermani (director deportivo).

Edwin Cardona seguiría los pasos de Dairon Asprilla que ya dejó las filas de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

En la plantilla también gestionan para acomodar una que sea sumamente competitiva. Uno que estaría por despedirse sería Edwin Cardona, el cual ya no tiene lugar, finaliza contrato pronto y es pretendido por Universitario de Perú quien ya le hizo una oferta formal.