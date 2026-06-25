Fichaje de selección para Atlético Nacional: juega el Mundial 2026 y hay “conversaciones”

Atlético Nacional busca dejar atrás lo malo que fue su primer semestre del año. A pesar de contar con un plantel de grandes figuras, no logró ninguno de los objetivos que tenía trazado. En Copa Sudamericana fue eliminado por Millonarios de forma temprana y en Liga BetPlay perdió la final en casa con Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional perdió la final de la Liga BetPlay contra Junior. Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP

Para los altos mandos del conjunto verde dichas decepciones los llevaron a tomar decisiones radicales como la salida de Diego Arias, así como también que se removiera del cargo al director deportivo, Gustavo Fermani.

Con jugadores también habrá determinaciones, en busca de abrir cupos para nuevos fichajes que son necesarios. Una de las posiciones que más se prioriza es la de arquero, donde ya no cuentan con David Ospina que finalizó su contrato.

Se fijan en arquero mundialista

En medio de la disputa del Mundial 2026 se ha sabido que el equipo antioqueño ha explorado la posibilidad de sumar un arquero que hoy día está en Norteamérica con su país.

De acuerdo a lo publicado por el medio RTI Sporte de Brasil en su página web: “Atlético Nacional tiene en la mira a Sérgio Rochet y ha iniciado conversaciones para fichar al portero procedente del Internacional”.

Como se indica, el golero uruguayo está vinculado con una escuadra en Porto Alegre, Brasil, no obstante, de a poco ha sido desterrado de su lugar y no vería con malos ojos probar en otro equipo importante del continente.

En cuanto a la negociación, esta apenas ha iniciado pero las conversaciones ya están en marcha. Además de lo mencionado, aseveran en el país vecino que es una prioridad de los verdes dicho golero.

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“Atlético Nacional ha comenzado a planificar el fortalecimiento de su plantilla y ha colocado al portero Sérgio Rochet, procedente del Internacional, entre sus principales objetivos en el mercado de fichajes", afirman.

“El jugador de 33 años no entra en los planes del club de Rio Grande do Sul para lo que resta de temporada”, mencionan de un escenario que le beneficiaría a Nacional.

Franco Armani, en veremos

En los últimos años han predominado los arqueros extranjeros en Atlético Nacional. Si bien el último que estuvo de manera constante fue David Ospina, antes de este quienes trajeron alegría tenían nacionalidad argentina.

Uno de los mejor valorados y más recordados por la hinchada es Franco Armani. Este fue campeón en múltiples ocasiones, estuvo en el título de la Copa Sudamericana de hace diez años y se convirtió en leyenda para los verdolagas.

Franco Armani cuando prestaba sus servicios a Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

En los últimos meses se reactivó la chance de su vuelta por el presente que tenía en River Plate. Armani ya no era el titular en Argentina de los de Buenos Aires, lo que hizo pensar que se daría la chance del retiro en donde prometió hacerlo.

Hasta la fecha esa posible vuelta de Armani no se ve tan clara. Este sigue siendo prioridad, pero las negociaciones no avanzan como es debido. Justo por eso es que han sumado en carpeta a Rochet, que sería también una prenda de garantía.