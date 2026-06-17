Atlético Nacional firma su primer fichaje de lujo: llega del fútbol de Ecuador

Atlético Nacional pese a ganar 1-0 a Junior de Barranquilla por la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-l, no le fue suficiente para alcanzar el trofeo y la crisis se hizo sentir. Este descalabro, teniendo en cuenta su grandeza que le obliga a sumar más trofeos, abrió la sala de la reflexión y análisis, y ya se conocen los primeros cambios oficiales para el segundo semestre.

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Lo primero que se supo fue la salida de varios de sus jugadores, tres de ellos ya están en la puerta emergente y miran dónde seguir sus carreras deportivas. Luego fue oficial la salida de Gustavo Fermani como director deportivo, pues en parte la diferencia con la hinchada, más los bajos niveles en la cancha y algunas contrataciones llenas de polémica, tienen su cuota de responsabilidad.

Pues bien, el mismo Atlético Nacional dio a conocer de forma oficial su reemplazo en sus canales digitales, que además tomará las riendas en el equipo en la mayor brevedad posible. La jugada del presidente Sebastián Arango Botero tuvo su resultado final en lo que se considera un fichaje de lujo para el ‘Rey de Copas’.

El reemplazo de Fermani es Víctor Marulanda, un viejo conocido en la hinchada verde y que carga parte de la responsabilidad de aquella época gloriosa y proceso exitoso con Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, que convirtió al verdolaga en el club más ganador del fútbol colombiano, además de aumentar el prestigio internacional.

Los manejos de Marulanda desde la zona administrativa le dieron una gran validez en Atlético Nacional, a tal punto de ganar una Copa Libertadores (2016), ir a un Mundial de Clubes en Japón, ser finalista dos veces en la Copa Sudamericana y dejar secuelas de mentalidad de “ganarlo todo” que aún se conservan diez años después.

Fichaje de lujo para Nacional

No duró mucho tiempo desde la salida de Fermani y el regreso de Marulanda como director deportivo, lo que significa un golpe de opinión en medio de la hinchada de Atlético Nacional, que anhela que aquellas épocas de gloria intenten repetirse.

Comunicado de Atlético Nacional Foto: Oficial Nacional

Y es que lo de Gustavo Fermani se sostenía con pinzas y dependía de momentos exactos, como por ejemplo ganar títulos, pues su política de fichajes y algunas recomendaciones como la de Javier Gandolfi para la dirección técnica, fueron muy criticadas.

Por su parte, en su defensa, los meses del mexicano Efraín Juárez fueron exitosos y dieron validez a que sin procesos también puede ser camino si alzar trofeos se refiere.