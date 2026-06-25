Victoria de Ecuador ante Alemania ilusiona a Atlético Nacional con su nuevo DT: así va la negociación

Atlético Nacional sigue la preparación para afrontar el segundo semestre del año luego de ser subcampeón en la Liga Betplay. El club verdolaga anhela dejar atrás lo malo y las caras largas tras la caída ante el Junior de Barranquilla, a pesar de contar con un plantel de grandes figuras.

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Por ahora, el gigante antioqueño no ha logrado los dos objetivos que tenía trazados. En Copa Sudamericana fue eliminado por Millonarios de forma temprana y se suma el segundo puesto en el FPC.

Para los altos mandos de Atlético Nacional, dichas decepciones forzaron la toma de drásticas decisiones y lo primero fue la salida de Diego Arias, así como que se removiera del cargo al director deportivo, Gustavo Fermani. Con esto, ya el club verdolaga da el primer salto en su reestructuración y espera dar la pelea por la estrella 19.

Mientras también se van conociendo salidas de jugadores como Dairon Asprilla, Juan Bauzá y Juan Manuel Zapata, Nacional busca el técnico ideal para liderar el proyecto y volver a los títulos. Seguramente, son muchas las hojas de vida que están en el escritorio del presidente Sebastián Arango Botero y se supone que están en la recta final para oficializar lo más pronto posible.

En medio de la búsqueda, Nacional estuvo muy pendiente de lo que pasaba en el partido Ecuador vs. Alemania, válido por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Más que todo, los ojos estaban puestos en lo que hiciera el entrenador argentino Sebastián Beccacece, quien estuvo al borde del abismo con Ecuador. La caída con Costa de Marfil y el empate ante Curazao lo colocaron en una situación de riesgo y hasta él mismo comentó que si se consumía la eliminación ecuatoriana, era el primero en irse.

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Para fortuna de Atlético Nacional, Beccacece se salió con la suya y logró el milagro. Ecuador hizo historia y venció a Alemania en New York con remontada incluida, luego de comenzar perdiendo tras un gol de Leroy Sané.

Nilson Angulo y Gonzalo Plata fueron los encargados de darle el 2-1 definitivo al Tri para instalarlo en la siguiente ronda de la Copa del Mundo como una de las mejores terceras.

Sebastian Beccacece, entrenador de Ecuador. Foto: AP

Esto garantiza que Beccacece apague las críticas en Ecuador y que siga con su gran proceso deportivo. Estar en 16avos le abre un ramillete de opciones para que siga haciendo historia y al menos alcance los octavos de final.

Por otra parte, esto es panorama de alivio en Nacional, que ya no tendría problemas en firmar a su nuevo entrenador.

Sebastián Beccacece celebra en New York. Foto: Getty Images

Y es que en plena crisis de Beccacece tras el empate con Curazao, las voces de que se debía ir aumentaron y también se habló de posibles reemplazos. El periodista Gustavo Villacreses, en Área Deportiva FM de Quito, comentó días atrás que Reinaldo Rueda estaría en el radar de Ecuador para reemplazar a Sebastián como DT.

Vía libre para que Nacional firme a su nuevo técnico

Con el panorama totalmente diferente, el nombre de Reinaldo Rueda quedó en veremos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y siguen en pie de Beccacece, lo que acerca mucho más al DT colombiano a las filas verdolagas, con el que ya ganó la Copa Libertadores 2016.

A Reinaldo Rueda no lo olvidan en Ecuador Foto: Pantallazo X

Fuentes cercanas al equipo de Medellín afirman que ya estaría todo listo para que el anuncio de Reinaldo Rueda en Nacional se dé en próximos días y así comenzar lo más rápido posible la pretemporada y barajar nombres de posibles fichajes.