Ecuador consuma el milagro y golpea a Alemania: clasificados y eliminados del grupo E del Mundial 2026

En un partido complicado, Ecuador logró vencer 2-1 a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este jueves 25 de junio, por la tercera fecha del grupo E, disputada en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

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De arranque, Ecuador quedó fría por el tempranero gol de Leroy Sané. Fue apenas sobre el minuto de juego y acabó siendo una gran polémica, debido a que, antes del tanto, el alemán Aleksandar Pavlović le habría hecho una falta a Pedro Vite que la jueza del partido, Tori Penso, no dio como infracción.

¡¡EN EL AMANECER DEL PARTIDO!! A los dos minutos de juego, Leroy Sané la puso contra un palo y anotó el 1-0 de Alemania vs. Ecuador. La Tri debe darlo vuelta.



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Sin embargo, la alegría solo le duró 7 minutos a Alemania. El reloj marcaba 9′ y Nilson Angulo encajó el empate parcial del compromiso (1-1) tras un destacado remate de media distancia que se le acabó colando a Manuel Neuer.

¡SOLITO Y SOLO! GOLAAAZO DE ANGULO PARA EL EMPATE DE ECUADOR



El delantero recibió la pelota afuera del área sin marca, se animó y le rompió la red al arquero alemán para el 1-1 en el inicio del partido, el primero de la Tri en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/S9BBaRwpBQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Ya en el segundo tiempo, cuando Alemania era imprecisa y Ecuador la atacaba por todos lados, el premio llegó para los sudamericanos. Gonzalo Plata desató la euforia absoluta sobre los 77′, gracias a un gol que significa la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

¡GOOOOOOOL DE ECUADOR Y CRECE LA ILUSIÓN EN LA COPA DEL MUNDO!



Un córner cerrado se la dejó en la puerta del área al infaltable Gonzalo Plata, que puso el segundo de la Tri ante Alemania para que explote el MetLife Stadium. pic.twitter.com/9SUh70n7IL — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Tabla de posiciones del grupo E - Mundial 2026

Alemania acaba líder con seis puntos, más allá de la derrota contra la Tri; segundo se asoma Costa de Marfil, que también suma seis unidades, pero por ítem de desempate no puede quedar encima de los europeos.

Ecuador entra como una de las mejores terceras a la ronda de 32, con cuatro puntos, mientras que la eliminada es Curazao, que apenas pudo sumar una unidad.

Ecuador, contra las expectativas de muchos

Fueron semanas de muchas críticas para la selección de Ecuador y, sobre todo, para su entrenador, Sebastián Beccacece. Desde el país de la Tri llegaron a pedir su renuncia, debido al mal arranque en la Copa del Mundo.

Ecuador se clasificó al Mundial 2026 como segunda en las eliminatorias sudamericanas. Sumó 29 puntos, quedó a nueve de la líder, Argentina, y logró uno más que Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, países que acabaron con 28 unidades en el acumulado.

El debut de la Tri fue con una dura derrota ante Costa de Marfil (1-0) el 14 de junio. Luego, asomó un inesperado empate contra Curazao (0-0) el 20 de junio. Finalmente, contra varios pronósticos, Ecuador estaba obligada a vencer a Alemania para clasificar y así lo hizo (2-1) en un partido que se mete directamente en la historia del seleccionado sudamericano.