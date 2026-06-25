¿Cuánto cuesta viajar para ver a la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La clasificación de la Selección Colombia a la fase eliminatoria del Mundial de 2026 ya es una realidad y miles de aficionados comienzan a hacer cuentas para acompañar al equipo de Néstor Lorenzo en los dieciseisavos de final.

Aunque el rival todavía no está definido, los escenarios y los costos aproximados del viaje ya permiten estimar cuánto dinero necesitaría un hincha para vivir la experiencia.

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Colombia aseguró su presencia en la ronda de eliminación directa tras vencer a República Democrática del Congo y mantenerse entre los clasificados del Grupo K. Además, el formato ampliado del torneo, que ahora reúne a 48 selecciones, permite que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avancen a los dieciseisavos de final.

El costo de los boletos sube en cada fase. Foto: Alistair Berg/Getty Images - Thomas Jackson/Getty Images

Si la Tricolor termina como líder de su grupo, disputaría su partido de dieciseisavos el 3 de julio en Kansas City frente a uno de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J o L.

Para un aficionado que viaje desde Bogotá, el gasto más importante será el transporte aéreo. A pocos días del partido, un vuelo de ida y vuelta hacia Kansas City puede oscilar entre 700 y 1.200 dólares, dependiendo de las escalas y la anticipación de la compra.

A eso se suma el alojamiento, con tarifas que rondan entre 120 y 250 dólares por noche en hoteles de gama media. Considerando una estadía de tres noches, el gasto en hospedaje podría ubicarse entre 360 y 750 dólares.

La entrada al estadio es otro factor clave. FIFA mantiene abierta la venta de boletos y paquetes de hospitalidad para la Copa del Mundo 2026.

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Los precios más económicos para partidos del torneo empiezan alrededor de los 120 dólares, mientras que las experiencias prémium pueden superar ampliamente los 1.400 dólares por encuentro.

Afición de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

A estos valores hay que sumar alimentación, transporte local y gastos adicionales, que podrían representar entre 150 y 300 dólares durante el viaje.

En un escenario conservador, un colombiano que quiera acompañar a la selección en los dieciseisavos de final necesitaría entre 1.300 y 2.400 dólares, equivalentes aproximadamente a entre 5,2 y 9,6 millones de pesos colombianos.

Si opta por mejores ubicaciones en el estadio o paquetes oficiales de hospitalidad, el presupuesto puede superar fácilmente los 12 millones de pesos.