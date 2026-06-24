El gol de Daniel Muñoz desde la tribuna y sonido ambiente del Mundial 2026: eriza la piel

Su nombre es Daniel Muñoz y aunque figura como defensor, es una carta de lujo en el ataque cafetero con sus irrupciones feroces.

El lateral derecho de 30 años es el jugador que más ha hecho vibrar a los miles de fanáticos colombianos que se tomaron las calles y los estadios de México con dos goles en dos partidos, ante Uzbekistán y el martes frente a República Democrática del Congo.

Daniel Muñoz celebra su gol contra RD Congo en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Visitante recurrente del área rival, cabeceador y temperamental, tiene a la selección colombiana como líder del Grupo K gracias a la última victoria por 1-0.

Con sus anotaciones y su versatilidad ofrece una alternativa para el seleccionador Néstor Lorenzo ante la falta de gol de atacantes como Luis Javier Suárez y James Rodríguez.

Muñoz tiene en su ADN el espíritu combativo y la entrega por la camiseta. En fotografías aparece de adolescente como miembro de la barra brava del Atlético Nacional de Medellín y ahora exhibe en su pecho una manada de leones tatuada.

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El martes en Guadalajara, después de vencer a los congoleños, afirmó que los colombianos compitieron como “leones hambrientos” detrás de la “presa”.

En el Mundial de Norteamérica es el único defensor que ha marcado más de un gol en la batalla por la bota de oro del torneo que lidera el astro argentino Lionel Messi, con cinco.

Su gol desde la tribuna

Hay miles de aficionados colombianos que lograron ir al Mundial 2026, otros siguen la pasión de los partidos de la Tricolor por televisión y viven por medio de videos lo que otros tienen la chance de sentir de cerca.

En las últimas horas se han viralizado múltiples videos de lo que se sintió en la anotación de Daniel Muñoz en el estadio de Guadalajara. Una toma atrás del pórtico donde marcó el lateral sirvió para saber cómo fue la alegría desbordada de este momento.

Premio tardío

El lateral sensación del Mundial llegó tarde al fútbol. De niño fue llevado a probarse en clubes de México, España, Francia e Italia, pero ninguno lo aceptó y llegó a considerar abandonar su sueño de ser profesional.

Con 21 años debutó en 2017 con Águilas Doradas y luego se convirtió en referente del equipo de sus amores.

De Atlético Nacional dio el salto al Genk de Bélgica y después a su club actual, el Crystal Palace.

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En Inglaterra también es un lateral con alma de atacante gracias al esquema de juego del saliente entrenador Oliver Glasner, en el que juega como carrillero en una defensa de cinco jugadores.

En su primer Mundial saca ventaja en protagonismo frente a laterales de élite como el marroquí Achraf Hakimi o el francés Jules Koundé.

Daniel Muñoz también marcó el primer gol de Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP

Aunque la selección de Lorenzo juega con cuatro en la retaguardia, sus compañeros hacen movimientos que lo favorecen para que se desprenda, vaya al ataque y sea una sorpresa que desestabiliza a los rivales.

Es un equipo “que juega arriba, con los laterales subidos” y que equilibra con la labor del mediocampista Jefferson Lerma y los centrales Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, que forman un “triángulo espectacular”, dijo Lorenzo el martes.

*Con información de AFP.