¿Ya se puso al día con su impuesto vehicular? Este 24 de julio vence el plazo para vehículos

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá recordó a los propietarios de vehículos que ya se acerca el plazo final para pagar el impuesto vehicular de las motos y carros matriculados en la ciudad. La primera fecha de vencimiento fue el 15 de mayo con un 10 % de descuento.

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Los que no pagaron en ese entonces, tienen hasta el viernes 24 de julio para liquidar la obligación. Este impuesto se utiliza para financiar obras viales, proyectos de infraestructura, mantenimiento de carreteras y programas de seguridad vial.

En Bogotá, los ciudadanos tienen la opción de realizar un aporte voluntario equivalente al 10 % del valor del impuesto para contribuir al recaudo de la ciudad. Este año, quienes decidan sumarse a esta iniciativa serán premiados con una tarjeta conmemorativa del Metro de Bogotá, válida para un viaje gratis.

“Pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá cuente con los recursos para ejecutar obras, inversión social, seguridad e infraestructura, y ayuda a los contribuyentes a evitar afanes, intereses y sanciones”, indicó Pablo Verástegui, director de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda.

En 2026, 2.409.157 vehículos están obligados a pagar el impuesto. De esos, 90.607 corresponden a vehículos híbridos y eléctricos que pueden acceder a beneficios tributarios y tarifas diferenciales. Esto solo aplica para automotores matriculados en Bogotá entre 2021 y 2030.

En cuanto a las motocicletas, 278.162 deben pagar el tributo y otras 223.777 motos tendrán que cancelar los derechos de semaforización.

Los ciudadanos pueden pagar el impuesto vehicular de forma virtual, presencial o por medios electrónicos. Foto: Getty Images

¿Cómo pagar?

El pago se puede realizar de manera virtual por medio del botón Pagos Bogotá del portal de la Secretaría de Hacienda. También se puede recibir información personalizada en los siguientes puntos:

Usaquén : avenida carrera 19 #114-65, local 3, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

: avenida carrera 19 #114-65, local 3, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. Kennedy : carrera 71D #6-94 sur, centro comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

: carrera 71D #6-94 sur, centro comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. Centro Administrativo Distrital (CAD): carrera 30 #25-90, costado occidental, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

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Para el 2026, la Alcaldía presentó la iniciativa de pago por cuotas para el impuesto vehicular. Esta alternativa solo está habilitada para las personas que presentaron una declaración inicial antes del 12 de junio a través de la Oficina Virtual. La primera cuota debe ser pagada antes del 3 de julio y la segunda tiene un plazo máximo del 4 de septiembre.

En Medellín, el plazo para pagar el impuesto vehicular es el 31 de julio. En Cali, es el 30 de junio y, en Barranquilla, el 10 de julio.