La firma del alcalde Galán que cambia la historia del Metro: “Estamos construyendo una nueva Bogotá”

A medida que avanzan las obras de la infraestructura férrea más importante en la historia de la capital, las autoridades distritales también trabajan en iniciativas orientadas a definir cómo evolucionarán los sectores que rodearán las futuras estaciones y corredores del sistema.

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Expertos en planeación urbana han señalado que los grandes sistemas de transporte suelen generar cambios en el uso del suelo, la vivienda, el comercio y los servicios que se ubican a su alrededor. Por esta razón, grandes ciudades como la CDMX o São Paulo han implementado estrategias para integrar el desarrollo urbano con el sistema metro.

Por esa razón, Carlos Fernando Galán firmó el decreto de la estrategia denominada “Ondas Metropolitanas”, una apuesta con la que Bogotá busca orientar la transformación de los entornos del Metro y de TransMilenio durante los próximos años. Según la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el objetivo es aprovechar la llegada de nueva infraestructura de transporte para impulsar proyectos de vivienda, empleo, espacio público, servicios y equipamientos urbanos cerca de las estaciones.

"Firmamos el decreto que pone en marcha las Ondas Metropolitanas, con las que le apostamos a que el Metro traiga desarrollo, renovación y mejor calidad de vida", C. F. Galán en X. Foto: Tomada de X @CarlosFGalan

La iniciativa, que fue presentada oficialmente durante el Congreso de TransMilenio realizado en marzo de 2026, finalmente se hace oficial según el mandatario.

“Le apostamos a que el Metro traiga desarrollo, renovación y mejor calidad de vida. Hace más de 80 años, Bogotá soñó, por primera vez, con tener metro. Hoy no solo estamos muy cerca de hacer, por fin, ese sueño realidad, sino que estamos construyendo una nueva Bogotá alrededor de ese proyecto”, indicó Galán a través de su red social X.

Concluyó manifestando que “las Ondas Metropolitanas son una ventana a la Bogotá del futuro. Con ellas, acercaremos la ciudad a la gente. Alrededor del Metro habrá más oportunidades y servicios, así como espacio público de calidad, para que las y los bogotanos pierdan cada vez menos tiempo moviéndose por la ciudad y tengan cada vez más tiempo para disfrutarla y vivirla”.

La Secretaría de Planeación señala que las Ondas Metropolitanas corresponden a un instrumento de planeación anteriormente denominado Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS). La propuesta contempla coordinar acciones públicas y privadas para desarrollar proyectos urbanos alrededor de corredores estratégicos de movilidad.

Entre los beneficios planteados por el Distrito se encuentran una mayor cercanía entre vivienda, empleo y servicios, la reducción de los tiempos de desplazamiento, el fortalecimiento de la economía local y una menor dependencia del vehículo particular.

Asimismo, la administración distrital espera que la estrategia contribuya a mejorar la calidad del aire y a fortalecer las conexiones peatonales y ciclísticas alrededor de los sistemas de transporte masivo.