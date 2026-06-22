Video | SITP deja gigantesca nube de humo en su recorrido por Bogotá: TransMilenio se pronunció

Un video difundido en redes sociales muestra un autobús del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá echando una gran cantidad de humo.

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Ante los hechos, algunos ciudadanos mostraron su preocupación al señalar que suponía un riesgo para los diferentes actores viales que estaban utilizando dicha avenida.

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Riesgos viales y afectación a los transeúntes

La emanación constante de gases afectó la visibilidad de los conductores de vehículos particulares y motocicletas que circulaban detrás del autobús, incrementando el riesgo de colisiones en la zona.

Asimismo, la concentración del humo causó incomodidad respiratoria tanto a los pasajeros que permanecían dentro de la unidad como a los peatones que esperaban el servicio en los paraderos de la ruta.

La empresa de transporte masivo TransMilenio informó que, “una vez conocido el caso, se activaron los protocolos de atención y el vehículo fue retirado hacia el patio correspondiente para realizar la respectiva inspección técnica”.

La entidad reguladora del sistema coordinó la salida inmediata de circulación de la máquina para evitar emergencias mayores en las vías de la capital.

#BOGOTÁ. La mañana de este 22JUN, ciudadano registró en video el alarmante estado de un bus del SITP que transitaba por la Autopista Sur, a la altura de La Sevillana. En las imágenes se observa cómo el vehículo emite una gran cantidad de humo negro por su tubo de escape,… pic.twitter.com/7mpZF4rZxt — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 22, 2026

Inspección mecánica y controles a la flota urbana

El operador privado ETIB, empresa concesionaria responsable del automotor, “adelanta la revisión mecánica del autobús con el fin de identificar las causas del incidente”.

La compañía prestadora del servicio técnico deberá certificar que la unidad cumpla todas las condiciones de seguridad y operación antes de recibir la autorización para regresar a prestar servicio a la ciudadanía en las rutas habituales.

La empresa TransMilenio declaró que la entidad y sus concesionarios “mantienen controles permanentes sobre la flota para asegurar la adecuada prestación del servicio y atender de manera oportuna cualquier novedad operativa o técnica que se presente”.

El organismo distrital reiteró que continuará realizando el seguimiento al informe de mantenimiento para establecer si el daño se originó por falta de revisiones preventivas.

La empresa de transporte público masivo envió un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos que expresaron su preocupación ante los hechos ocurridos este lunes 22 de junio en horas de la tarde.