Terremoto en Colombia: suspenden clases en varios municipios de Cundinamarca por daños en instituciones educativas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer por medio de su cuenta en X que varias instituciones educativas fueron cerradas por los daños que sufrieron tras el fuerte terremoto que este lunes, 10 de agosto, sacudió a varias regiones de Colombia.

Fuerte y duradero temblor se sintió en Colombia; estas son las afectaciones

“En nuestro territorio, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) reporta: agrietamientos leves en la estructura del Palacio Municipal, daños en la plaza de mercado y en la infraestructura educativa del municipio de Ubaque; así mismo en instituciones educativas en Nilo, Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque. En Nilo, además, se reportan daños en conjunto residencial”, dijo el gobernador.

El mandatario departamental dijo que avanzan con las inspecciones correspondientes en las diferentes poblaciones donde han podido establecer un balance oficial.

“También se presentan agrietamientos leves en algunas viviendas en Girardot, Tocaima, Puerto Salgar, Madrid y Sopó. En Soacha, se reportan daños en centros de salud. En Ricaurte, grietas en oficinas de servicios públicos. En Mosquera, en un parque industrial, se habría presentado el colapso de una estantería en una bodega, sin trabajadores afectados”, agregó.

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Las labores de monitoreo y revisión continúan por parte de las autoridades departamentales con el fin de poder determinar cuáles son los daños totales.

“La verificación de afectaciones continúa en todo el departamento. Seguimos en coordinación permanente con las administraciones municipales, la Defensa Civil y los cuerpos de Bomberos de Cundinamarca”, finalizó el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella envió un nuevo mensaje a los colombianos en medio de esta tragedia que hoy enluta a varias familias.

“Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos. Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”, dijo el mandatario.