Bloqueos en Madrid, Cundinamarca: estas serían las razones

Madrid, el municipio de Cundinamarca, estuvo enmarcado este sábado 8 de agosto por una manifestación que bloqueó el paso de la Calle 7. Gracias a los videos publicados por la ciudadanía en redes sociales, se logró evidenciar la situación del departamento.

Encuentran cadáver con dos impactos de bala en Soacha, Cundinamarca: Policía dio detalles

Los videos permiten evidenciar cómo la ciudadanía quemó algunas llantas en la mitad de la calle mencionada previamente, para bloquear el paso y hacer sentir su inconformidad actual.

Los reportes ciudadanos reflejan una inconformidad por parte de los comerciantes del municipio con la seguridad y el aumento de vendedores ambulantes.

Seguridad en Cundinamarca

El reporte más reciente de la Gobernación de Cundinamarca fue publicado el 2 de julio del presente año. Entonces, las autoridades celebraron la reducción del hurto a comercios en un 22 %; sin embargo, la percepción de algunos residentes parece ir en contravía de ello.

Para el segundo semestre de este 2026, las autoridades prometieron realizar operativos en zonas priorizadas, acciones de inteligencia y controles viales para enfrentar los delitos de mayor impacto en el departamento.

En abril, la Gobernación golpeó estructuras como ‘Los Satanás’, relacionadas con actividades extorsivas, y los operativos buscaron afectar sus rentas ilegales.

Terror en bar de Fusagasugá, Cundinamarca: reportan dos muertos

“El trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia, la Fiscalía y el Ministerio Público, junto con los controles permanentes en las 15 provincias, ha permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a las dinámicas delictivas”, señaló Carlos Velásquez, subsecretario de Seguridad y Orden Público.

En la mañana de este sábado, Jorge Emilio Rey, el gobernador del departamento, celebró que el pasado 4 de agosto fue hallado un cilindro de gas con insignias de un Grupo Armado Organizado (GAO) en la vereda Montefrío, municipio de Chaguaní.

Entonces, un equipo antiexplosivos de la Policía de Cundinamarca atendió la amenaza y confirmó que no contenía material explosivo y que estaba completamente vacío.

“Este tipo de acciones buscan sembrar zozobra e intimidar a la población para facilitar posteriores llamadas extorsivas por parte de delincuencia común itinerante que se aprovecha del temor generado”, declaró Rey.

La Policía del departamento hizo presencia en el lugar este sábado y, junto al Gaula Militar, el Gaula de la Policía Cundinamarca y la Policía Comunitaria, adelantaron jornadas de prevención dirigidas a comerciantes, líderes, autoridades y comunidad.

“No vamos a permitir que quienes pretenden sembrar miedo encuentren espacio en Cundinamarca. Respondemos con presencia institucional, prevención y acción coordinada para proteger a nuestros ciudadanos y evitar que la delincuencia encuentre víctimas”, concluyó el gobernador.