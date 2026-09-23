Patrullero fue asesinado mientras atendía un hurto en Sincelejo: Mindefensa lamentó lo sucedido

Un procedimiento para atender un hurto a un establecimiento comercial terminó con la muerte del patrullero Ader Dubán Solórzano Martínez, integrante de la Estación de Policía Las Delicias, en Sincelejo, Sucre. Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

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De acuerdo con la información conocida, el uniformado acudió junto con otros policías a un establecimiento ubicado en inmediaciones de la avenida Luis Carlos Galán y el barrio La María, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre un presunto robo.

Durante el procedimiento, Solórzano Martínez fue alcanzado por un disparo. Sus compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron a un centro asistencial de Sincelejo, donde, pese a la atención médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento. El patrullero tenía 34 años y llevaba más de una década vinculado a la Policía Nacional.

Capturaron al señalado responsable

La reacción de los demás uniformados permitió capturar a un hombre señalado de estar involucrado en el ataque. Según el reporte conocido sobre el caso, las autoridades incautaron un revólver calibre 32 que será objeto de las respectivas investigaciones.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización y establecer su responsabilidad en lo ocurrido.

Tras conocerse la muerte del patrullero, la Policía Nacional publicó un mensaje en su memoria y señaló que fue asesinado mientras cumplía su deber y atendía el caso de hurto.

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“Su entrega, valentía y compromiso con la seguridad de los ciudadanos permanecerán por siempre en la memoria de la Policía Nacional”, expresó la institución, que además manifestó su solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del uniformado.

El Ministerio de Defensa también lamentó lo sucedido y destacó la labor que Solórzano Martínez desempeñaba en Sincelejo.

“Honramos la memoria del patrullero Ader Dubán Solórzano Martínez, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber y protegía a los ciudadanos en Sincelejo”, señaló la cartera de Defensa en el mensaje divulgado tras conocerse el crimen.

Las autoridades mantienen las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar la responsabilidad del hombre capturado.