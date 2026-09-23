Corte Suprema pide a la Fiscalía investigar al exministro Benedetti por escándalo de recomendados en la Dian

Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le pidieron a la Fiscalía General de la Nación que investigue al exministro del Interior, Armando Benedetti, por el escándalo de recomendados de la Dian que denunció Luis Carlos Reyes, también exministro del gobierno Petro.

Se explicó que el nombre del exministro apareció en un listado junto al de más de 30 congresistas, exfuncionarios y políticos que supuestamente solicitaron puestos, ascensos y traslados en la Dian.

Sin embargo, para el momento en que Benedetti habría realizado alguna recomendación para ocupar cargos en esa entidad, ya no tenía la calidad de senador de la República, pues culminó su periodo el 19 de julio de 2022.

Esa situación obligó a la Sala de Instrucción a abstenerse de emitir algún pronunciamiento frente a esa investigación, por lo que remitió la copia completa del proceso a la Fiscalía General de la Nación, entidad competente de investigarlo.

El caso podría regresar a la Corte Suprema

Si la Fiscalía encuentra méritos para acusar formalmente al exministro del entonces presidente Gustavo Petro y formula una acusación formal, el caso regresaría a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, encargada de emitir una sentencia absolutoria o condenatoria.

El caso contra Armando Benedetti inició cuando el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, lo acusó de pedirle cargos dentro de las principales oficinas de la entidad, cuya misión principal es luchar contra el contrabando y la evasión de impuestos en Colombia.

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SEMANA reveló chats del exministro Benedetti hablando con Reyes, en los que escribía para pedir cargos, traslados y ascensos. Las conversaciones se dieron por lo menos en cuatro oportunidades y en todas hubo hojas de vida.

El 17 de agosto de 2022, cuando el gobierno Petro apenas llevaba 17 días en el poder, Benedetti empezó a adelantar las gestiones burocráticas para tres personas: Nancy Patricia Holguín, Alejandro Gutiérrez y Mario Olea.

Holguín, según su hoja de vida, era directora de impuestos en Barranquilla y Benedetti pedía ascenso. La segunda hoja de vida, de Gutiérrez, era para reemplazar a Holguín. Mientras que Olea estaba vinculado a la Dian como inspector y el exfuncionario le buscó la dirección de la entidad en Cartagena, uno de los puestos estratégicos en la Dian.

El 9 de marzo de 2025, el exministro aseguró en sus redes sociales: “La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo”.

El archivo a 32 congresistas

En medio de la petición sobre Benedetti, la Corte Suprema de Justicia también ordenó archivar la investigación preliminar contra 32 congresistas y excongresistas por el escándalo de recomendados en la Dian.

Con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, la Sala de Instrucción determinó que no existían bases para abrir una investigación de fondo. Ahora, la Fiscalía deberá abrir una investigación preliminar contra el exministro Benedetti.